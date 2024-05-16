صفاء جلال تهنئ الزعيم بمناسبة عيد ميلاده: ربنا يسعدك زى ما أسعدتنا

حرصت الفنانة صفاء جلال على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، برسالة حب له تعبيرًا عن احترامها وتقديرها لمشواره الفني.

وشارك صفاء صورة تجمعها بالزعيم عادل إمام وعلقت قائلة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "كل سنة وانت طيب يا زعيم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام ربنا يديك الصحة وطول العمر ويسعدك زي ما أسعدتنا".

جدير بالذكر أن، كانت احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الـ 84، الذي يحل غدا الجمعة 17 مايو، من خلال فيديو مجمع لأبرز مشاهد الزعيم من أعماله الفنية المختلفة، على أغنية "حادي بادي أنا فنان عبقري مش عادي"، التي غناها كتتر مسلسل "الفنان والهندسة"، من بطولته.

ويحتفل الزعيم عادل إمام غدا الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا، والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1962 فى دور دسوقي أفندي، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودي جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالي.

وفي السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر وماري منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978، ودموع فى عيون وقحة عام 1980، وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما، ثم عاد في 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت في شهر رمضان في 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.