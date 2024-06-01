أمن الشرقية يكثف جهوده لحل لغز "جثة الجعفرية"

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على طالب جثة هامدة داخل حظيرة مواشى بقرية الجعفرية نطاق مركز أبوحماد.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بالعثور على طالب مقيم قرية الجعفرية، جثة هامدة داخل حظيرة مواشي.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أنه تم العثور على المجنى عليه بعد تغيبه عن المنزل وبمناظرة الجثمان تبين إصابته بجرح قطعى أسفل الرقبة.

وجرى نقل الجثمان بمعرفة النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة في الجريمة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.