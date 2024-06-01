السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن الشرقية يكثف جهوده لحل لغز "جثة الجعفرية"

العثور على جثة -
العثور على جثة - آرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على طالب جثة هامدة داخل حظيرة مواشى بقرية الجعفرية نطاق مركز أبوحماد.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بالعثور على طالب مقيم قرية الجعفرية، جثة هامدة داخل حظيرة مواشي.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أنه تم العثور على المجنى عليه بعد تغيبه عن المنزل وبمناظرة الجثمان تبين إصابته بجرح قطعى أسفل الرقبة.

وجرى نقل الجثمان بمعرفة النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة في الجريمة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الأجهزة الأمنية جثة طالب جثة هامدة حظيرة مواشي ملابسات

مواد متعلقة

استمرار أعمال البحث عن جثة غريق شاطئ شهر العسل غرب الإسكندرية

التصريح بدفن جثة موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بأكتوبر

انتشال جثة تلميذ غرق في ترعة في الوقف بمحافظة قنا

عقب سقوطه من علو.. التصريح بدفن جثة عثروا عليه بشوارع الزيتون

الأكثر قراءة

السعر الجديد للخبز المدعم وموعد التطبيق على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصه الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار