لطفي لبيب: أوشكت على اعتزال الفن.. وبكيت على المسرح بسبب الجمهور

قال الفنان لطفي لبيب، إنه أوشك على اعتزال الفن، رغم مشاركته في عملين بينهما فيلم “نور الريس” مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

وتابع “لبيب” في تصريحات له: " أحيانا بروح التصوير يوم ويوم لأ.. علشان اللوكيشن بيوحشني، واضاف :"أوشكت على الاعتزال".

وعن وقف تصوير فيلم "نور الريس" بسبب خلافات مع مخرج العمل ومصطفى كامل، علق لطفي: "معرفش حاجه عن المعلومة دي".

وأوضح لطفي لبيب، أن أجره في فيلم "السفارة في العمارة" كان 25 ألف جنيهاً، وكان نقلة كبيرة في حياته من حيث الأجر، والمنتج وقتها تنبأ له بالعمل الثاني سيزيد لـ 250 ألف جنيها.

وعن موقفه مع الفنان أحمد عز، خلال مسرحية "علاء الدين"، عندما صعد على المسرح، قائلا إنه لم يتمالك دموعه كونه يعشق المسرح واستقبال الجمهور له بشكل كبير، وأحمد عز كان بدايته معه في فيلم "365 يوم سعادة".

وأشار “لبيب” إلى أنه تابع مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2024، والكاتب عبدالرحيم كمال قدم العمل بشكل جيد، واللهجة المصرية كانت موفقة بالعمل واصبحت لغة شعوب كثيرة من أنحاء الدول العربية.