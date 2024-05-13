الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

اشتهرت في سن الخمسين.. ميريت عمر الحريري تكشف موقف والدها من عملها بالفن

الفنانة ميريت عمر
الفنانة ميريت عمر الحريري

كشفت الفنانة ميريت عمر الحريري سر شهرتها بعد سن الخمسين، وحكاية زواجها الذي منعها من دخول الفن رغم موافقة والدها.

وقالت ميريت عمر الحريري في مقابلة تلفزيونية: “التمثيل ليس هواية فقط ولابد من وجود موهبة وتعلم”، وذلك بحسب نصيحة والدها الراحل عمر الحريري.

وكشفت عن موقف والدها عندما كانت تريد دخول الفن كمخرجة أو مصورة، قائلة: “لم يكن في بالي قصة التمثيل وعندما علم والدي برغبتي في دخول الفن طلب مني الالتحاق بالمعهد لكن وقتها كنت متزوجة في الإسكندرية مما منعني من دخول الفن والالتحاق بالمعهد”.

وأكدت الحريري، أن دخولها مجال الفن والتمثيل وهي في عمر الـ 58 سنة، كان بهدف تحقيق حلم وشغف لديها، مضيفة: «التمثيل يحتاج الكثير من الخبرات الحياتية بجانب أنني انتمي لعائلة فنية والدي عمر الحريري وخال والدتي زكي رستم وابن عمة والدتي جميل راتب وبنت خال والدتي الإعلامية ليلى رستم».

بابا جه آخر أعمال ميريت عمر الحريري 

وشاركت الفنانة ميريت عمر الحريري في مسلسل بابا جه أمام النجم أكرم حسني، وتظهر بداية من الحلقة الثانية في شخصية ناظرة مدرسة تدعى "ميس مها"، ومن خلال شخصيتها وأحداث العمل تتسبب "ميس مها" في تغيير ولخبطة حياة أسرة هشام وولاء "أكرم حسني ونسرين أمين".

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

ميريت عمر الحريري عمر الحريري مسلسل بابا جه أكرم حسني الفنانة ميريت عمر الحريرى

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