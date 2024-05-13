الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"سن الغزال".. انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني القصير بمهرجان كان

جريدة الدستور

ينطلق العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني القصير “سن الغزال” للمخرج سيف هماش، ضمن فعاليات الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو.

وينافس الفيلم في مسابقة الطلبة ضمن البرنامج 2 ويعرض يوم الأربعاء 22 مايو الساعة 11 صباحًا بمسرح بونويل.

الفيلم يحكي قصة شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق رغبة أخيه الصغير وهي رمي إحدى أسنانه اللبنية في البحر.

فكرة فيلم “سن الغزال”

ويقول “هماش” إن فكرة فيلم “سن الغزال” هو محاولة لتجسيد الصراع الداخلي الذي يعيشه الفلسطيني، وبخاصة الذي يعيش في مخيمات اللجوء، بين عجزه على التكيف مع الواقع السياسي والتاريخي المفروض عليه ورغبته الشديدة في تحقيق إرادته الشخصية رغم المخاطر التي تتربص به.

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج سيف هماش وبطولة وسام الجعفري صانع أفلام فلسطيني وتعاون مع MAD Solutions لمرتين في كلا من فيلمي أمبيانس وعَ البحر، ورائدة غزالة وياسمين شلالدة، وإنتاج دار الكلمة، ومدير تصوير إبراهيم حنضل وموسيقى فيكتور قواس وإشراف مجدي العمري، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في جميع أنحاء العالم.

من هو سيف هماش؟

سيف هماش هو طالب سينما فلسطيني مقيم في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، قام خلال فترة تعليمه بإخراج أفلام روائية قصيرة وتجريبية ووثائقية، وشارك في العديد من الأفلام ككاتب سيناريو، مساعد مخرج، محرر، مساعد كاميرا. كما عمل كمحرر في الدورة الثالثة لمهرجان أفلام اللاجئين الفلسطينيين (سبتمبر 2022). 

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