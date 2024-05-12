الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"صحتنا بالدنيا".. برنامج طبي توعوي جديد عبر الراديو 9090

الدكتور محمد رفعت
الدكتور محمد رفعت

يقدم الدكتور محمد رفعت، برنامجًا طبيًا عبر الراديو 9090، بعنوان "صحتنا بالدنيا"، وذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع، ويعتبر برنامج طبي لمعرفة كيفية الاهتمام بالصحة بشكل عام.

ومن المقرر أن يقدم الدكتور محمد رفعت خلال البرنامج، العديد من النصائح الطبية التي تهم المواطنون وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة، ويذاع برنامج "صحتنا بالدنيا"، عبر الراديو 9090، يوم الثلاثاء في تمام الساعة 11.20 صباحا والإعادة خلال نفس اليوم في تمام الساعة 8.20 مساءً.

يذكر أن الدكتور محمد رفعت، قدم في رمضان الماضي، عبر إذاعة الراديو 9090، برنامج "رمضان كريم وزيادة"، قدم من خلاله رحلة مميزة في العادات الاجتماعية والظواهر الصحية خلال الشهر الكريم.

البرنامج يتناول العادات الاجتماعية في البيوت خلال شهر رمضان المبارك، مع وجود دراما تمثيلية للمواقف في الحلقة، يصحبه تعليق الدكتور محمد رفعت عليها، في إطار اجتماعي طبي.

وتضمن البرنامج عرضًا دراميًا جسد المواقف المختلفة التي تحدث في البيوت المصرية خلال رمضان، وعلق الدكتور محمد رفعت على المواقف التي يجري عرضها في الدراما التمثيلية من منظور حياتي وطبي.

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