غدًا.. انطلاق العرض العالمى الأول لفيلم "وراء الشمس" بمهرجان كان السينمائى الدولى

يشهد الفيلم القصير ذو الإنتاج الجزائري الفرنسي البلجيكي المشترك "وراء الشمس" للمخرج ريان مسيردي عرضه العالمي الأول بالدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو، حيث ينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة.

مواعيد العرض

● مسرح كروازيت: الخميس 23 مايو الساعة 11:45 صباحًا

● سينما أولمبيا: قاعة 8 - الجمعة 24 مايو الساعة 12.00 ظهرًا

● سينما ألكسندر الثالث: الجمعة 24 مايو الساعة 7.00 مساءً

الفيلم من تأليف وإخراج ريان مسيردي وبطولة سنية فيدي وباللمن عبدالملك وإنتاج وليد بختي، شيريان ليلى بختي، ويانيس زكريا بختي لشركة MALFAMÉ، ومدير تصوير سيمي بننينو وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.

رايان مسيردي مخرج سينمائي وفنان تشكيلي فرنسي، تخرج من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 2019، بعد دراسته في مدرسة الفنون الجميلة في أنجيه.

يكمن عمله الفريد حيث تتقاطع الأفلام الوثائقية والروائية، ويستكشف بدقة الروابط بين شمال إفريقيا والضواحي الباريسية.

﻿تم عرض أعمال مسيردي، التي تتميز بشخصيات وألوان متجذرة بعمق في الخيال الشعبي والجماليات التأملية، في صالات العرض والمؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم. ويتميز بقدرته على التقاط جوهر موضوعاته بحساسية عميقة ونهج مبتكر، مما يجعله شخصية بارزة في السينما المعاصرة.