الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد رمضان يشغل أجواء حفل زفاف ابنة مصطفى كامل (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف ابنة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل الذي أقيم أمس داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور هائل من داخل وخارج الوسط الفني.

وشارك “رمضان” مقطع فيديو من حفل الزفاف الذي أشعل اجواءه بتقديم بقاة من أجمل اغنياته، وعلق قائلا: “أمس من حفل زفاف ابنة السيد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل .. مبروووك يا فرح انتي و يوسف ربنا يسعد ايامكم ويرزقكم الذرية الصالحة”.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

من جهة اخرى، يقدم رمضان فيلمًا جديدًا سوف يتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد, التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

فيلم "أسد أسود" يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان كل من إسلام مبارك، ومحمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

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