الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل انطلاق أولى حلقاتها.. الوثائقية تطرح برومو "سيرة مقام"

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

طرحت قناة الوثائقية بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي للسلسلة الوثائقية “سيرة مقام”، والمقرر انطلاق أولى حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة على شاشة الوثائقية.

سيرة مقام”، تُوثق الحلقات القصيرة للسلسلة تاريخ أبرز وأشهر أضرحة ومقامات آل البيت والأولياء في أرض مصر، مستعرضة- باقتضاب- جانبًا من تاريخ أصحاب تلك المقامات والأضرحة وحياتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمط المعماري الفريد الذي تتميز به تلك الأضرحة والمقامات، وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة، وكيف عبَّرت تلك الأنماط المعمارية الرائعة عن الثراء الفني والثقافي المصري العريق.

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "الدراويش"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية.

يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك.

ويرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي، أو القاري.

حكايات آل البيت والأولياء في مصر.. «سيرة مقام» قريبًا على الوثائقية (فيديو) | مبتدا
سيرة مقام
قناة الوثائقية سيرة مقام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة الوثائقية أضرحة ومقامات آل البيت

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