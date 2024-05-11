السبت 11 مايو 2024
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فن

محمد العمروسى: أظهر كضيف شرف فى “إنترفيو” والعمل جديد ومختلف

الفنان محمد العمروسي
الفنان محمد العمروسي

قال الفنان محمد العمروسي إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل إنترفيو، مشيرًا إلى أنه استمتع بالتعاون مع المخرج أحمد خالد أمين، والفنانة رنا رئيس وكل فريق العمل.

وأضاف "العمروسي" في تصريح لـ"الدستور" أنه يظهر خلال المسلسل كضيف شرف، ويعتبر ظهوره في أحد المشاهد مفاجأة، لافتًا إلى أن العمل بشكل عام تجربة مميزة ومختلفة نظرًا لإتاحة الشركة المتحدة الفرصة للفنانين الشباب لإبراز مواهبهم للجمهور، متمنيًا النجاح والتوفيق لكل الفنانين والصناع المشاركين في المسلسل.

وعن رأيه في مسلسلات الديجيتال، قال محمد العمروسي إنها تجربة فريدة ومتميزة ولاقت نجاحًا وقبولًا كبيرين لدى الجمهور، وفتحت المساحة لمشاهدة أعمال جديدة ومختلفة ومنوعة طوال العام دون حصرها بموسم بعينه.
مسلسل إنترفيو يعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشاركها عدد كبير من الفنانين الشباب، والذي يناقش الأزمات النفسية والتي تجسدها بطلة العمل من خلال فوبيا العلاقات، وتدور الأحداث حول محللة البيانات التي تذهب إلى مقابلة عمل في إحدى الشركات والتي تعمل على تغير حياتها إلى الأبد.

وكانت طرحت منصة watch it برومو أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، للفنانة الشابة رنا رئيس تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت المنصة برومو المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "انتظروا مسلسل إنترفيو قريبًا.. من أعمال WATCHIT الأصلية".

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

العمروسي محمد العمروسي مسلسل انترفيو رنا رئيس مسلسلات الديجيتال انترفيو

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