السبت 11 مايو 2024
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فن

ديانا هشام لـ"الدستور": مسلسل "إنترفيو" تجربة مختلفة ومميزة ويميل للدراما الإسبانية

ديانا هاشم
ديانا هاشم

قالت الفنانة ديانا هشام إن دورها في مسلسل “إنترفيو” من الأسباب الرئيسية للمشاركة فيه، حيث تقدم دورا جديدا ومختلفا، وتقف أمام الفنانة رنا رئيس في أولى بطولتها المطلقة، والتي تعتبرها صديقتها منذ الماضي، ما جعلها تشعر بسعادة غامرة لها، متمنية لها النجاح والتوفيق في كل أعمالها.

وأضافت "ديانا" في تصريح للدستور أن المخرج أحمد خالد أمين هو من رشحها لدورها في المسلسل، معربة عن سعادتها بالتعاون معه للمرة الأولى، حيث تراه مخرجا مبدعاومتميزا وذات رؤية فنية مختلفة ويعي لما يفعله جيدًا، وعلى المستوى الشخصي تعتبره شخصا مريحا نفسيًا ولطيفا، مشيرة إلى أن المسلسل حبكته الدرامية جديدة، وتعتبره ذات طابع "ستايل" إسباني، مؤكدة أن أحداثه مليئة بالإثارة والتشويق، ما يجعل المشاهد ينتظر الحلقات التالية بلهفة شديدة.

وأكدت ديانا هشام أن مسلسلات واتش إت بشكل عام ومسلسل إنترفيو بشكل خاص تجربة مختلفة وممتعة، وأن العمل يضم أشخاصا تجمعهم معرفة سابقة منذ الصغر، ما يجعل الكواليس لطيفة، مليئة بالبهجة وروح التعاون، موضحة أنها تظهر خلال العمل بشخصية تربطها علاقة ما ببطلة العمل.

إنترفيو يعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشاركها عدد كبير من الفنانين الشباب، الذي يناقش الأزمات النفسية التي تجسدها بطلة العمل من خلال فوبيا العلاقات، وتدور الأحداث حول محللة البيانات التي تذهب إلى مقابلة عمل في إحدى الشركات التي تعمل على تغير حياتها إلى الأبد.

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك في بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخرا في فيلم "عصابة عظيمة" الذي يعرض في السينمات المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

ديانا هشام انترفيو رنا رئيس الفنانة رنا رئيس أحمد خالد أمين واتش أت

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