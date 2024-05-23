الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

كاف
كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بالفائز من مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي للموسم الجاري.

موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله عن أنه تحدد "موعد مبدئي" لنهائي كأس السوبر الإفريقي.

وفي حال الاستقرار على هذا الموعد بشكل نهائي، فإن نهائي كأس السوبر الإفريقي سيُقام خلال الفترة ما بين نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو المقبل.

يأتي ذلك في إطار قيام "كاف" بطرح مناقصة للتعاقد مع شركة خاصة بتقنية الفيديو "VAR" خلال الثلاث سنوات القادمة، أي حتى عام 2027.

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وجاءت بنود المناقصة على النحو التالي:

- آخر موعد لتسلم المناقصات يوم 22 يونيو المقبل.

- يُشترط توفير تقنية الفيديو VAR قبل 3 أيام من موعد المباراة.

- إقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري الأبطال، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.

- استمرار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية بنظامها الطبيعي، على أن تتم الاستعانة بتقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية في الدور ربع النهائي، ليتم استخدامها في إجمالي 14 مباراة.

- الأمر ذاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أن تتم الاستعانة بتقنية الفيديو بداية من الدور ربع النهائي بإجمالي 14 مباراة.

بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

 

يذكر أن فريق الزمالك قد توّج بلقب كأس الكونفيدرالية، عقب فوزه على نهضة بركان المغربي.

بينما ينتظر فريق الأهلي مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المُقرر إقامته يوم السبت المقبل، على استاد "القاهرة الدولي".

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