آرني سلوت: أتمنى أن أحظى بنهاية رائعة في ليفربول مثل يورجن كلوب

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتولي مسئولية تدريب الريدز، مُتمنيًا أن يحظى بنهاية رائعة مثل نظيره الألماني يورجن كلوب.

وكان نادي ليفربول قد أعلن تعاقده مع آرني سلوت، خلفًا للألماني يورجن كلوب، ليُصبح أول مدرب هولندي يتولى قيادة الريدز، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسؤول عن الفريق في يوليو.

آرني سلوت يتحدث عن خلافة كلوب في ليفربول

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات آرني سلوت خلال حواره الأخير بموقع نادي فينورد، قبل رحيله، قائلًا: "أنا محظوظ كوني خليفة يورجن كلوب".

وتابع: "إنه يحظى بمكانة رائعة للغاية، بعد كل ما حققه وقدمه مع ليفربول طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "أتمنى أن تكون نهايتي مثل كلوب، الطريقة التي غادر بها والطريقة التي احتفت بها الجماهير قبل رحيله من النادي".

وواصل: "علينا مواصلة العمل الجاد، وتحقيق ما يطمح إليه الجميع".

وأكد: "ليفربول ليس النادي الوحيد الذي اهتم بالتعاقد معي، وأعتقد أن هذا سبب الأداء الجيد الذي قدمناه مع فينورد".

واختتم آرني سلوت تصريحاته، قائلًا: "نأمل في تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير وحصد الألقاب في الموسم الجديد".

تحديات تنتظر آرني سلوت في تدريب ليفربول

ويطمح سلوت في العودة بليفربول إلى منصات التتويج بداية من الموسم الجديد مثلما مع فعل مع أيندهوفن الذي غاب سنوات عن التتويج قبل مجيئه.

يذكر أن فريق ليفربول لم يعرف طعم تحقيق البطولات في آخر عامين والذي خيبوا آمال الجماهير، حيث حقق الفريق بطولة واحدة وكانت الموسم الحالي وهي كأس الرابطة.

ويغيب عن الفريق بطولة الدوري الإنجليزي منذ خمس سنوات عن آخر تتويج في موسم 2019-2020، بينما يغيب عن دوري أبطال أوروبا منذ آخر لقب حققه في 2018-2019.