هانز فليك يكشف موقفه من تدريب تشيلسي وبرشلونة في الموسم الجديد

يحوم الغموض حول مستقبل هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، بشأن إمكانية تدريب تشيلسي أو برشلونة في الموسم المقبل.

ولا يرتبط هانز فليك بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، منذ رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

كذلك نادي تشيلسي أصبح بلاد مدرب، بعد رحيل الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو عن منصبه، أمس الثلاثاء؛ بعد تراجع النتائج بشكل كبير وتقديم موسم سيء للغاية.

أما نادي برشلونة، فإنه يبحث عن مدير فني جديد، بعد تصريحات تشافي هيرنانديز الأخيرة والتي انتقد فيها سياسة شراء الصفقات وأنها غير كافية للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.

موقف هانز فليك من تدريب تشيلسي أو برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هانز فليك يُفضّل تدريب برشلونة، في حال تقرر رحيل تشافي عن منصبه في الميركاتو الصيفي.

ويريد هانز فليك استغلال علاقات وكيله بيني زهافي، من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، وخاصة العلاقة القوية التي تجمع بينه وبين خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن هانز فليك رفض فكرة تدريب فريق تشيلسي، وأبلغ إدارة النادي الإنجليزي بهذا القرار.

وأضافت الصحيفة في تقريرهان أن هانز فليك ينتظر موقف برشلونة بشأن مصير تشافي، بعد خوض مواجهة إشبيلية، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وحسب التقارير الصحفية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أبدى إعجابه في وقت سابق بطريقة المدرسة الألمانية، وبالتالي قد يُرحب بالتعاقد مع هانز فليك.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".