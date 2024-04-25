الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خوان لابورتا يُعلن استمرار تشافي مع برشلونة حتى 2025

لابورتا وتشافي
لابورتا وتشافي

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اليوم الخميس، رسميًا بقاء تشافي هيرنانديز في منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وكان تشافي قد أعلن قراره، في وقت سابق، عن رحيله من منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ولكنه تراجع عن قراره، بعد اجتماعه مع كلًا من خوان لابورتا، وديكو المدير الرياضي للنادي، خلال الساعات الماضية، ومحاولاتهما لإقناعه بالتراجع عن قراره واستكمال عقده كمدرب للفريق.

لابورتا يُعلن استمرار تشافي مع برشلونة

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس"، المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن استمرار تشافي في منصبه كمدرب للفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2025.

وقال لابورتا: "يسعدني اليوم أن أخبركم أن تشافي سيستمر معنا كمدرب للفريق".

وتابع: "نعلم أنه سبق وأبدى رغبته في الرحيل، ولكننا تحدثنا معه، وسعداء بالتراجع عن قراره والاستمرار معنا لاستكمال مشروع النادي".

وتابع: "إنه مدرب طموح للغاية، وقدّم الكثير خلال الفترة الماضية، ونحن واثقون أنه أفضل خيار لنادي برشلونة، إنه يحظى بثقة الجميع هنا".

وشدد: "إدارة برشلونة تؤيد هذا القرار بالكامل، بالأمس تحدثنا مع تشافي والجميع يرى أنه الحل الأفضل".

وأوضح: "الاستقرار دائمًا يُعد أحد أهم عناصر المشاريع الرياضية الناجحة؛ لأنه يمنحنا فرصة مواصلة الانتصارات وتخطي هذه الفترة الصعبة".

لابورتا يتحدث عن صفقات برشلونة الجديدة

وأشاد لابورتا بفريق برشلونة، قائلًا: "النادي يمتلك لاعبين مميزين وموهوبين، لذلك نحتاج إلى مدرب قادر على تطويرهم بشكل جيد، وهو الأمر الذي يتمثل في تشافي؛ لأنه يعرف الجميع وقادر على التواصل معهم، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لهم".

وبسؤاله عن وجود أي مفاوضات سابقة مع مدربين جدد لخلافة تشافي قبل أن يتراجع عن قراره، أكد لابورتا: "لم نتحدث مع أي مدرب، كان لدينا الأمل في بقاء مدربنا وتغيير رأيه في النهاية، ونجحنا في ذلك".

وعن الموسم الحالي وعدم التتويج بأي ألقاب، قال لابورتا:"لقد خسرنا بعض المباريات المهمة، لكننا نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ونثق في قدرتنا على العودة إلى مكانتنا الطبيعية".

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وبسؤاله عن الصفقات الجديدة، أجاب:"هذا الأمر نناقشه مع الجهاز الفني، لذلك لا أستطيع ذكر أسماء أو معلومات؛ لأننا لم نحسم أي شيء حتى الآن".

وواصل:"تواجهنا أزمة أخرى وهي قانون اللعب المالي النظيف، ولتجنب هذه المشكلة فإننا سنعتمد على قاعدة 1 مقابل 1، أي سنبيع بعض اللاعبين بتمويل الصفقات الجديدة".

كما تطرق لابورتا بالحديث عن خسارة الكلاسيكو في الدوري الإسباني، قائلًا: "كنا غاضبين للغاية مما حدث من التحكيم".

وأكمل:"طلبنا بالفعل مقاطع صوتية لمناقشة الحكام في هدف لامين يامال الملغي، ولن نترك حقنا، لا يُمكن السكوت على هذه الانتهاكات".

واختتم لابورتا تصريحاته:"نأمل في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة وإسعاد الجماهير".

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