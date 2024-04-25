الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يقترب من إعلان التعاقد مع خليفة يورجن كلوب

يورجن كلوب
يورجن كلوب

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن هوية المدرب الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، وخلافة الألماني يورجن كلوب.

وكان يورجن كلوب قد أعلن قراره بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، رغم أن عقده كان من المقرر أن ينتهي في عام 2026.

وارتبط اسم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، بتدريب ليفربول خلفًا لـ كلوب في الموسم الجديد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ليفربول يقترب من الإعلان عن خليفة يورجن كلوب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة ليفربول والمدرب آرني سلوت.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة تولي آرني سلوت مهمة تدريب فريق ليفربول قبل نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن سلوت كان قد ارتبط اسمه بتدريب فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الماضي، ولكنه فضّل البقاء في فينورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي.

ويُقدّم آرني سلوت مستويات جيدة مع فريق فينورد منذ توليه مهمة تدريب الفريق في عام 2021، حيث قادهم في 146 مباراة، حقق خلالها 94 انتصارًا، و45 تعادلًا، بينما تلقى 33 هزيمة.

ونجح سلوت في قيادة فريق فينورد نحو التتويج ببطولة الدوري الهولندي في الموسم الماضي؛ بجانب التتويج بكأس هولندا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه كان وصيف بطولة المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

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ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة وقاسية أمام إيفرتون بهدفين نظيفين، في "ديربي الميرسيسايد" الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وبناءً عليه، يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 77 نقطة.

ليفربول كلوب يورجن كلوب آرني سلوت فينورد الدوري الهولندي الدورى الانجليزى

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