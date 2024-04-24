في ذكرى 117 سنة.. 4 أجانب "أساطير" في تاريخ الأهلي

تألق عدد من اللاعبين الأجانب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليسطروا اسمهم في تاريخ النادي، ليستحقوا لقب "الأساطير"، ولعل أبرزهم الأنجوليين أمادو فلافيو وجيلبرتو.

ويحتفل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل، بمرور ذكرى 117 سنة على تأسيسه، على يد "عمر لطفي بك"، ليسطع نجم الأهلي عاليًا منذ إنشائه عام 1907، ليحصد العديد من البطولات محليًا أو إفريقيًا، ليحمل لقب "نادي القرن" عن استحقاق.

4 أجانب «أساطير» في تاريخ الأهلي

ونرصد لكم أبرز 4 أجانب «أساطير» في تاريخ الأهلي، وذلك على النحو التالي:

1- الأنجولي أمادو فلافيو

لا شك أن أمادو فلافيو أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين سطروا تاريخًا كبيرًا مع الأهلي بأهدافه القاتلة، ليُطلق عليه "صاحب الرأس الذهبية".

انضم أمادو فلافيو إلى صفوف الأهلي، قادمًا من نادي بترو أتليتكو، في يوليو 2005 وحتى رحيله في يوليو 2009.

وشارك فلافيو في 160 مباراة، سجل خلالهم 58 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

وخلال هذه الفترة، نجح فلافيو في حصد العديد من الألقاب مع الأهلي، منها 5 بطولات في الدوري المصري، 2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى 3 دوري أبطال إفريقيا ومثلهم كأس السوبر الإفريقي.

وساهم فلافيو في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2006، كذلك حصد برونزية كأس العالم عام 2007، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي.

الأنجولي أمادو فلافيو

الأنجوليين أمادو فلافيو وجيلبرتو

2- الأنجولي جيلبرتو

جيلبرتو هو أحد الأسماء التي لمعت بشكل كبير داخل جدران النادي الأهلي، ليُطلق عليه لقب "الظهير الطائر "، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب أيضًا بمساهماته مع المارد الأحمر سواء محليًا أو إفريقيًا.

وانضم جيلبرتو إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي بترو أتليتكو، في يوليو 2002 وحتى رحيله في أغسطس 2010.

خلال هذه الفترة، دخل جيلبرتو عقول وقلوب مشجعي الأهلي، حيث شارك في 193 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 36 تمريرة حاسمة.

وحصد جيلبرتو عدة ألقاب، منها 6 الدوري المصري، 3 كأس السوبر المصري، 2 دوري أبطال إفريقيا ومثلهما كأس السوبر الإفريقي مرتين.

الأنجولي جيلبرتو

3- المغربي وليد أزارو

انضم النجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف الأهلي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، في يوليو 2017، وحتى رحيله في يناير 2020، في صفقة قياسية قدرت حينها بقيمة مليون و300 ألف دولار.

وتألق وليد أزارو بشكل كبير مع فريق الأهلي الأول، حيث شارك في 89 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

يُعد الموسم الأول 2017-2018 لـ "وليد أزارو" مع الأهلي هو الأفضل من حيث إحراز الأهداف، حيث لعب 30 لقاء، وسجل 18 هدفًا، وصنع 4 أهداف آخرين.

ولكن إجمالًا، نجح وليد أزارو في جذب أنظار الجميع منذ انضمامه إلى الأهلي، ليحصد لقب الدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، ومثلها لقب دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الصعيد الفردي، فقد نجح أزارو في تحقيق رقمين مميزين مع الأهلي في الدوري المصري، بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد للاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري منذ موسم 1948-1949، حيث سجل 18 هدفًا حقق بهم لقب هدّاف المسابقة لموسم 2017-2018.

كذلك أصبح ثاني لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي يحقق لقب هداف الدوري بعد الأنجولي فلافيو.

المغربي وليد أزارو

4- النيجيري جونيور أجاي

واصل النجم النيجيري جونيور أجاي توهجه مع الأهلي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في أغسطس 2016، وحتى رحيله في فبراير 2022.

بدأت رحلته مع الأهلي مع بداية موسم 2016-2017، عندما أعلن النادى الأهلي تعاقده مع أجاي، ليُصبح ثاني لاعب ينضم إلى صفوف المارد الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسي بعد علي معلول، مقابل 2 مليون و500 ألف دولار.

وكان جونيور أجاي أحد العناصر والركائز الأساسية في فريق الأهلي في مركز الجناح الأيسر، ليخطف الأنظار إليه بشدة، حيث شارك في 161 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 41 هدفًا، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

وحصد أجاي العديد من البطولات مع الأهلي، وهي: 4 ألقاب مع الدوري المصري، 2 كأس مصر، ومثلهما كأس السوبر المصري مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين أيضًا، بجانب برونزية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي.