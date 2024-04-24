في ذكرى 117 سنة.. أشهر 5 مدربين أجانب في تاريخ الأهلي

تولى العديد من المدربين الأجانب مهمة تدريب النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، ونجحوا في قيادة الفريق نحو تحقيق العديد من الانتصارات والتتويج بمختلف الألقاب، وآخرهم المدرب السويسري الحالي "مارسيل كولر".

ويحتفل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل، بمرور ذكرى 117 سنة على تأسيسه، على يد "عمر لطفي بك"، ليسطع نجم الأهلي عاليًا منذ إنشائه عام 1907، ليحصد العديد من البطولات محليًا أو إفريقيًا، ليحمل لقب "نادي القرن" عن استحقاق.

أشهر 5 مدربين أجانب في تاريخ الأهلي

ونستعرض لكم أشهر 5 مدربين أجانب في تاريخ الأهلي على مدار السنوات الماضية، وذلك على النحو التالي:

1- المجري ناندور هيديكوتي

تولى المدرب المجري ناندور هيديكوتي مسئولية تدريب فريق الأهلي في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا خلال الفترة من 1973 إلى 1980.

ويُعد ناندور هيديكوتي أول من يفوز بخمس بطولات في تدريب الأهلي.

وحقق هيديكوتي مع الأهلي ألقاب الدوري المصري الممتاز 5 مرات خلال 6 سنوات، وذلك في أعوام 1975 و1976 و1977 و1979 و1980، كما توّج بلقب كأس مصر في عام 1978.

2- البرتغالي مانويل جوزيه

يُعد البرتغالي مانويل جوزيه هو الأشهر والأنجح كونه الأكثر تتويجًا بالبطولات مع الأهلي، خلال توليه تدريب الفريق.

وقاد جوزيه فريق الأهلي في 336 مباراة، حقق خلالهم 231 انتصارًا، و70 تعادلًا، بينما تلقى 35 هزيمة.

فترة الولاية الأولى كانت في موسم 2001-2002، حصد جوزيه بطولتين، هما: دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

أما فترة الولاية الثانية من 2004 حتى 2009، احتاج جوزيه خلالها موسم ونصف ليحصد أول بطولة له، وهي الدوري المصري في عام 2005.

هذه الفترة كانت بمثابة "فترة ذهبية"، حيث اكتسح فيها الأهلي قارة أفريقيا وحصد العديد من الألقاب، وهم: 6 الدوري المصري، 2 كأس مصر، 4 كأس السوبر المصري، 4 دوري أبطال إفريقيا، و4 كأس السوبر الإفريقي.

البرتغالي مانويل جوزيه

3- السويسري رينيه فايلر

تولى السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب فريق الأهلي من أغسطس 2019 وحتى أكتوبر 2020.

قاد فايلر فريق الأهلي في 44 مباراة، حقق 34 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم فقط.

ونجح رينيه فايلر في حصد لقب الدوري المصري وكأس السوبر المصري.

4- الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

تولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب فريق الأهلي من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2022.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 102 مباراة، حقق خلالهم 65 انتصارًا، و26 تعادلًا، بينما تلقى 11 هزيمة.

وحقق بيتسو موسيماني 6 بطولات مع الأهلي، خلال ثلاث أعوام من الفترة 2020 وحتى عام 2022، وهي: الدوري المصري، كأس مصر، 2 دوري أبطال إفريقيا، و2 كأس السوبر الإفريقي.

5- السويسري مارسيل كولر

تولى السويسري مارسيل كولر مسئولية تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، ومن المقرر أن ينتهي عقده في يونيو 2024.

ويُقدّم كولر مستويات جيدة مع الأهلي، حيث قاد الفريق في 94 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم 63 انتصارًا، و21 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم.

ويُعد مارسيل كولر أسرع مدرب في تاريخ الأهلي يحصد خمس ألقاب مع الأهلي خلال 10 أشهر فقط.

ونجح كولر في قيادة الأهلي نحو التتويج بعدة ألقاب، هي: الدوري المصري، 2 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.