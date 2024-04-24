الأهلى يرفض فكرة الاستغناء عن كولر حال خسارة اللقب الإفريقى

كشف الإعلامي محمد الليثى، عن موقف إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، عن استمرار المدرب السويسري مارسيل كولر، على رأس القيادة الفنية للأحمر، حال خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال "الليثى"، خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف أم على موجات 93.7: "الكلام عن مصير كولر سابق لأوانه".

وأضاف: "إدارة الأهلي لديها ثقة كاملة في قدرته حصد الأحمر اللقب القاري الثاني له والثاني عشر في تاريخ النادي، لكن في الوقت نفسه سيكون من الصعب جداً الاستغناء عن كولر حال ضياع اللقب".

وواصل الليثي: "مسئولو الأهلي لا يرغبون في إجراء تغييرات مُستمرة في الجهاز الفني، والتعاقد مع مدرب كل موسم أو موسمين، ليس من السهل اعتياد أي مدرب أجنبي على الأجواء وطبيعة المنافسة في مصر وإفريقيا".

وأكمل: "لذا فلابد من الحفاظ على أي مدرب أجنبي، نجح في التأقلم مع هذه الأجواء، مثل كولر الذي نجح في حصد 7 ألقاب مع الأهلي محليا وقاريا حتى الآن خلال 18 شهراً فقط".

وأردف الليثي: "كولر يرغب في الاستمرار مع الأهلي وهذه رغبة مسئولي النادي أيضاً، لذا سيكون من الصعب الإطاحة به حال خسارة بطولة إفريقيا لا قدر الله".

وأشار إلى أن كولر يمر بمشاكل وأزمات يرغب في حلها من أجل تحقيق أهدافه كاملة، منها غياب الجمهور عن المدرجات وأرضية ملعب التتش وأمور إدارية أخرى.

واختتم قائلا:" إدارة الأهلي تعمل حاليا على إنهاء هذه الأزمات استعدادا للموسم المقبل، حتى تكون كل الظروف مُهيّاة للمدرب السويسري للمنافسة على جميع البطولات".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف المارد الأحمر نظيره الفريق الكونغولي، في العاشرة مساء بعد غد الجمعة، علي ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، المقرر لها في العاشرة مساء بعد غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.