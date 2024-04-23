الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مشاركة رباعى الأهلى المصاب فى التدريبات الجماعية

الشحات
الشحات

 شارك رباعي الأهلي  محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

كانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏ 

وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ‏العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.‏

الاهلى الشناوي الشحات ديانج إمام عاشور

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