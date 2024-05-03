تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثة البلوجر العراقية أم فهد وهي عارية بعد مقتلها في حادث إطلاق نار.

وأثارت الصور المسربة لجثة غفران مهدي سوادي غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقت الاتهامات الطبيب الشرعي في مصلحة الطب العدلي القائم على تشريح الجثة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل تسريب صور البلوجر أم فهد عارية من داخل المشرحة.

مقتل أم فهد

وخلال اليومين الماضين، أثار مقتل البلوجر العراقية وصانعة المحتوى شهيرة أم فهد، الكثير من الجدل، عقب رصد كاميرات المراقبة في أحد شوارع العاصمة بغداد بالعراق، حيث ظهر مسلح على دراجة نارية يفرغ الرصاص في رأس سيدة.

وكان قاتل أم فهد مسلح يستقل دراجة نارية، حيث تبين من الفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، أنه كان يختبئ خلف سور ثم توجه نحو سيارة بأحد شوارع العاصمة بغداد وفتح الباب وأطلق الرصاص على سيدة داخل السيارة، وتبين فيما بعد أنها صانعة للمحتوى العراقية أم فهد.

من هي أم فهد؟

واشتهرت أم فهد عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحتواها الجريء، حيث عادةً ما كانت تنشر فيديوهات لها وهي ترقص، وكان يتابعها آلاف المتابعين عبر موقع تيك توك وانستجرام.

وفي فبراير 2024 حكم عليها بالسجن 6 أشهر، بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمّن أقوالًا مخلة بالحياء العام، حيث عرضتها على الجمهور عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقًا بعد مقتل البلوجر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ أم فهد، إثر تعرضها لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، السبت، إنه تم تشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل أم فهد.