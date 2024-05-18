مصرع فتاه إثر سقوطها من الطابق السادس بقرية الفرستق فى الغربية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بقرية الفرستق التابعة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السادس في قريه الفرستق التابعة لمركز ومدينة بسيون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لفتاة تدعى "ندى عبدالرحمن الديهي" في العقد الثاني من عمرها والسبب في وفاتها أن الفتاة اختل توازنها، وسقطت من الطابق السادس، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.