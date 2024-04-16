استعجال تحريات المباحث فى سقوط فتاة من الطابق العاشر بالهرم

امرت النيابة العامة بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول سقوط فتاة من الطابق العاشر بمنطقة الهرم وندب خبراء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لاعداد تقرير مبدئي حول وفاتها.

النيابة تفتح تحقيقات موسعة

وكانت فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر داخل منور برج سكني في ظروف غامضة، بمنطقة المطبعة بالهرم، واستمعت إلى أهلية الفتاه المتوفية وإفادات قاطني العقار والمحيطين بمسرح الحادث، وانتدبت الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثمانها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تعلق جثة الفتاة في الطابق الثالث

وكشفت التحريات أن الفتاه المتوفية والتي تدعى "جومانا.ط" 15 سنة، سقطت من الطابق العاشر وتعلقت جثتها في الأشرعة الحديدية بالطابق الثاني والثالث.

كانت بداية الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع فتاة سقطت من أعلى برج سكني بمنطقة المطبعة بالهرم.



على الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والانقاذ البري ويصبحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن فتاة سقطت من الطابق العاشر داخل برج سكني وتعلقت جثتها بالطابق الثاني والثالث ونجح فريق الإنقاذ البري في انتشال الجثة.



وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق