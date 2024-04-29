على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مفترق طرق الآن، وعليه الاختيار بين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس أو اقتحام رفح.. بل إن الإدارة الأمريكية قد تقاربت لمحاولة إنهاء حرب غزة وإقامة علاقة جديدة مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، وعرضت أمام نتنياهو خيارا عملاقا واحدا لإسرائيل: ماذا تريد أكثر.. رفح أم الرياض؟.. هل تريد شن غزو واسع النطاق لرفح في محاولة للقضاء على حماس ـ إذا كان ذلك ممكنًا! ـ دون تقديم أي استراتيجية خروج إسرائيلية من غزة، أو أي أفق سياسي لحل الدولتين مع الفلسطينيين الذين لا تقودهم حماس؟.. إذا سلكت هذا الطريق، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم عزلة إسرائيل العالمية وفرض خرق حقيقي مع إدارة بايدن.. أم أنك تريد التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وقوة حفظ سلام عربية لغزة، وتحالف أمني بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران؟.. وهذا له ثمن مختلف: التزام من حكومتكم بالعمل من أجل دولة فلسطينية مع سلطة فلسطينية يتم إصلاحها، ولكن مع الاستفادة من دمج إسرائيل في أوسع تحالف دفاعي أمريكي ـ عربي ـ إسرائيلي، تمتعت به الدولة اليهودية على الإطلاق، وأكبر جسر إلى بقية العالم الإسلامي تم عرضه على إسرائيل على الإطلاق، يخلق، على الأقل، بعض الأمل في أن الصراع مع الفلسطينيين لن يكون (حربًا أبدية).

إنه واحد من أكثر الخيارات المصيرية، التي اضطرت إسرائيل إلى اتخاذها على الإطلاق.. وما هو مزعج ومحبط على حد سواء، هو أنه لا يوجد زعيم إسرائيلي كبير اليوم، في الائتلاف الحاكم أو المعارضة أو الجيش، يساعد الإسرائيليين باستمرار على فهم هذا الخيار.. أن تكون منبوذًا عالميًا أو شريكًا شرق أوسطي.. أو يشرح لماذا يجب أن يختار الخيار الثاني.

الكاتب الأمريكي، توماس فريدمان، الذراع الإعلامية الناطقة باسم الإدارة الأمريكية من خلف الستار يقول، (إنني أقدر مدى صدمة الإسرائيليين بسبب الجرائم التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر. وليس من المستغرب بالنسبة لي، أن العديد من الناس هناك يريدون فقط الانتقام، وقد تقسَّت قلوبهم، لدرجة أنهم لا يستطيعون رؤية أو الاهتمام بجميع المدنيين، بمن فيهم عشرات آلاف الأطفال، الذين قُتِلوا في غزة، بينما كانت إسرائيل تحاول القضاء على حماس.. وقد زاد من حدة كل هذا، رفض حماس حتى الآن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.. لكن الانتقام ليس استراتيجية.. إنه لمن الجنون الخالص، أن تكون إسرائيل الآن لأكثر من ستة أشهر في هذه الحرب، وأن القيادة العسكرية الإسرائيلية ـ والطبقة السياسية بأكملها تقريبًا ـ سمحت لنتنياهو بمواصلة السعي لتحقيق "نصر كامل" هناك، بما في ذلك ربما الانغماس قريبًا في عمق رفح، دون أي خطة خروج، أو اصطفاف شريك عربي للتدخل بمجرد انتهاء الحرب.. إذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى احتلال، إلى أجل غير مسمى، لكل من غزة والضفة الغربية، فسيكون ذلك بمثابة إرهاق عسكري واقتصادي وأخلاقي سام، من شأنه أن يُسعد أخطر عدو لإسرائيل، إيران، ويحول بينها وجميع حلفائها في الغرب والعالم العربي).

الكاتب الأمريكي، أجرى محادثات في واشنطن وفي الرياض، الذي كتب منها مقالًا، نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وصف فيه وجهة النظر السعودية للغزو الإسرائيلي لغزة، التي تؤكد ضرورة الخروج من غزة في أقرب وقت ممكن، لأن كل ما تفعله إسرائيل في هذه المرحلة، هو قتل المزيد والمزيد من المدنيين، وتحويل السعوديين الذين فضلوا التطبيع مع إسرائيل ضدها، وخلق المزيد من المجندين لتنظيم القاعدة وداعش، وتمكين إيران وحلفائها، وإثارة عدم الاستقرار، وإبعاد الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه عن هذه المنطقة.. إن فكرة القضاء على حماس (مرة واحدة وإلى الأبد) هي أضغاث أحلام.. ولذا، يرجى الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل، وإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، والتركيز بدلًا من ذلك على اتفاق التطبيع الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل والفلسطينيين.

هذا هو الطريق الآخر الذي يمكن أن تسلكه إسرائيل الآن.. الطريق الذي لا يدافع عنه أي زعيم معارض إسرائيلي كبير كأولوية قصوى، ولكنه الطريق الذي تتجذر فيه إدارة بايدن والسعوديون والمصريون والأردنيون والبحرينيون والمغاربة والإماراتيون.. إن نجاح إسرائيل في أهدافها ليس بالأمر المؤكد، و(النصر الكامل) الذي يعد به نتنياهو ليس كذلك أيضًا.. ويبدأ هذا الطريق الآخر، بتخلي إسرائيل عن أي غزو عسكري شامل لرفح، التي تقع مقابل الحدود مع مصر ومعبرها هو الطريق الرئيسي الذي تدخل من خلاله الإغاثة الإنسانية إلى غزة بالشاحنات.. وهي موطن لأكثر من مائتي ألف مقيم دائم، والآن ملجأ أكثر من مليون لاجئ من شمال غزة.

لقد أبلغت إدارة بايدن نتنياهو علنًا، أنه يجب ألا ينخرط في غزو واسع النطاق لرفح، دون خطة موثوقة لإبعاد هؤلاء المدنيين الذين يزيد عددهم على مليون شخص عن الطريق.. وأن إسرائيل لم تقدم مثل هذه الخطة بعد، لكن إدارة بايدن تكون ـ في أحاديث خاصة ـ أكثر صراحة ويقولون لإسرائيل: لا غزو واسع النطاق لرفح، هذه الفترة.. وقد قال مسئول أمريكي رفيع المستوى: (نحن لا نقول لإسرائيل فقط اتركوا حماس.. نحن نقول إننا نعتقد أن هناك طريقة أكثر استهدافًا لملاحقة القيادة، دون تسوية رفح بالأرض.. وهنا، فإن فريق بايدن لا يحاول تجنيب قادة حماس، لكنه فقط يريد تجنيب غزة موجة أخرى من الخسائر المدنية الجماعية.. دعونا نتذكر، أن إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس كانوا في خان يونس، ودمرت الكثير من تلك البلدة بحثًا عنهم ولم تجدهم.. وفعلوا الشيء نفسه مع مدينة غزة في الشمال.. ماذا حدث؟ بالتأكيد، قتل الكثير من مقاتلي حماس هناك، لكنّ كثيرين آخرين اختفوا بين الأنقاض وظهروا الآن من جديد، لدرجة أن وحدة حماس في الثامن عشر من أبريل، تمكنت من إطلاق صاروخ من بيت لاهيا في شمال غزة باتجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية).

المسئولون الأمريكيون مقتنعون بأنه، إذا قامت إسرائيل الآن بتدمير رفح بالكامل، بعد أن فعلت الشيء نفسه لأجزاء كبيرة من خان يونس ومدينة غزة، ولم يكن لديها شريك فلسطيني موثوق به، لتخفيف العبء الأمني عن حكم غزة المُحطمة- فإنها سترتكب الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق، وينتهي بها الأمر إلى التعامل مع تمرد دائم، بالإضافة إلى أزمة إنسانية دائمة.. ولكن سيكون هناك فرق واحد حاسم: الولايات المتحدة هي قوة عظمى، يمكن أن تفشل في العراق وترتد مرة أخرى، أما بالنسبة لإسرائيل، فإن التمرد الدائم في غزة سيكون معوقًا، خصوصًا مع عدم وجود أصدقاء.. ولهذا السبب يؤكد المسئولون الأمريكيون، أنه إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في رفح، على الرغم من اعتراضات الإدارة الأمريكية، فإن الرئيس بايدن سينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.. هذا ليس فقط لأن إدارة بايدن تريد تجنب المزيد من الضحايا المدنيين في غزة بسبب المخاوف الإنسانية، أو لأنها ستزيد من تأجيج الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، وتجعل من الصعب على فريق بايدن الدفاع عن إسرائيل.. لكن لأن الإدارة تعتقد أن الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح سيقوض احتمالات تبادل رهائن جديدة، والتي يقول عنها المسئولون، إن هناك الآن بعض بصيص أمل جديد، كما أنه يدمر ثلاثة مشاريع حيوية تعمل عليها لتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل.

الأول، قوة حفظ سلام عربية يمكن أن تحل محل القوات الإسرائيلية في غزة، حتى تتمكن إسرائيل من الخروج وعدم البقاء عالقة في احتلال كل من غزة والضفة الغربية إلى الأبد.. وتناقش عدة دول عربية إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتحل محل القوات الإسرائيلية، التي سيتعين عليها المغادرة ـ شريطة أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار ـ وسيتم مباركة وجود القوات رسميًا بقرار مشترك من منظمة التحرير الفلسطينية، الهيئة الجامعة التي تجمع معظم الفصائل الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية. ومن المرجح أيضًا أن تصر الدول العربية على بعض المساعدات اللوجستية العسكرية الأمريكية.. لم يتم تحديد أي شيء بعد، لكن الفكرة قيد الدراسة النشطة.

والثاني، الاتفاق الدبلوماسي الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل والفلسطينيين، الذي تقترب الإدارة من وضع اللمسات الأخيرة على شروطه مع ولي العهد السعودي.. ويحتوي على عدة مكونات، لكن المكونات الرئيسية الثلاثة بين الولايات المتحدة والسعودية هي، اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من شأنها أن تزيل أي غموض عما ستفعله أمريكا إذا هاجمت إيران المملكة العربية السعودية.. عندئذ، ستأتي الولايات المتحدة للدفاع عن الرياض، والعكس صحيح.. المكون الثاني، تبسيط الوصول السعودي إلى الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا.. أما الثالث، فهو صفقة نووية مدنية خاضعة لرقابة مشددة، من شأنها أن تسمح للمملكة العربية السعودية بالاستفادة من رواسب اليورانيوم الخاصة بها لاستخدامها في مفاعلها النووي المدني.

في المقابل، سيحد السعوديون من الاستثمار الصيني داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك أي علاقات عسكرية، ويبنون أنظمتهم الدفاعية من الجيل التالي بالكامل بالأسلحة الأمريكية، الأمر الذي سيكون فاتحة خير على مصنعي الدفاع الأمريكيين، ويجعل الجيشين قابلين للتشغيل المتبادل تمامًا.. ويرغب السعوديون، بطاقتهم الرخيصة الوفيرة ومساحتهم المادية، في استضافة بعض مراكز معالجة البيانات الضخمة التي تتطلبها شركات التكنولوجيا الأمريكية لاستغلال الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه تكاليف الطاقة المحلية والمساحة المادية في الولايات المتحدة نادرة للغاية، لدرجة أن مراكز البيانات الجديدة أصبحت أكثر صعوبة في البناء في الداخل. كما ستقوم المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة أن يلتزم نتنياهو بالعمل نحو حل الدولتين مع إصلاح السلطة الفلسطينية.

وأخيرا، ستجمع الولايات المتحدة إسرائيل والمملكة العربية السعودية والدول العربية المعتدلة الأخرى، والحلفاء الأوروبيين الرئيسيين، في هيكل أمني واحد متكامل لمواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية، كما فعلوا عندما هاجمت إيران إسرائيل في الثالث عشر من أبريل، ردًا على ضربة إسرائيلية على بعض كبار القادة العسكريين الإيرانيين، كانوا يجتمعون في مقر القنصلية الإيرانية في سوريا.. لن يجتمع هذا التحالف على أي أساس مستمر، دون خروج إسرائيل من غزة والالتزام بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية.. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إلى الدول العربية على أنها تحمي إسرائيل بشكل دائم من إيران، إذا كانت إسرائيل تحتل غزة والضفة الغربية بشكل دائم.. ويعرف المسئولون الأمريكيون والسعوديون أيضًا، أنه من دون دخول إسرائيل في الصفقة، من غير المرجح أن تمر المكونات الأمنية الأمريكية السعودية عبر الكونجرس.

يريد فريق بايدن إكمال الجزء الأمريكي ـ السعودي من الصفقة، حتى يتمكن من التصرف مثل حزب المعارضة الذي لا تملكه إسرائيل الآن، ويكون قادرًا على القول لنتنياهو: يمكنك أن نتذكر أنك الزعيم الذي ترأس أسوأ كارثة عسكرية في إسرائيل في السابع من أكتوبر، أو الزعيم الذي قاد إسرائيل للخروج من غزة، وفتح طريق التطبيع بين إسرائيل وأهم دولة إسلامية، إذا كان اختيارك سليمًا.. وعليك أن أن تعرض هذا الخيار علنًا حتى يتمكن كل إسرائيلي من رؤيته.

ننتهي من حيث بدأنا: مصالح إسرائيل على المدى الطويل هي في الرياض، وليس رفح.. بالطبع، ليس هناك شىء مؤكد، وكلاهما يأتي مع مخاطر.. وليس من السهل على الإسرائيليين أن يتحملوا قيام الكثير من المتظاهرين العالميين هذه الأيام بضرب إسرائيل بسبب سلوكها السيئ في غزة.. ولكن هذا هو الغرض من القادة: إثبات أن الطريق إلى الرياض له مردود أكبر بكثير في النهاية من الطريق إلى رفح، والذي سيكون طريقًا مسدودًا بكل معنى الكلمة، لأن نتنياهو لن يقضي على حماس، ولن ينزح الفلسطينيون إلى سيناء، لأن مصر تقف لهذه الخطوة بالمرصاد.. الإسرائيليون هم الذين سيتعين عليهم التعايش مع اختيارهم.. لكن يجب التأكد من أنهم يعرفون أن لديهم اختيارا واحدا فقط.

حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.