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عماد الدين حسين لـ"الشاهد": إسرائيل يمكن غزوها فى غياب الدعم الأمريكى

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في غزة جريمة سيكون نتاجها ظهور مجموعات مناضلة جديدة.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب فهم المجتمع الإسرائيلي أكثر من ذلك، وهذا الفهم يتطلب التعاون العربي بالكامل.

وتابع: "مايحدث في المنطقة أمر كارثي، وهناك توافق جوهري بين الأهداف الإسرائيلية والأمريكية في المقام الأول، والخلاف بين أمريكا وإسرائيل يتمثل في كيفية تحقيق تلك الأهداف والآليات المستخدمة في التطبيق".

الصراع العربي مع أمريكا 

واستطرد: "الرئيس الراحل محمد أنور السادات في حرب أكتوبر قال إنه يحارب أمريكا وليس إسرائيل، والدليل على ذلك أن حرب أكتوبر 1973 أكدت أن الكيان الصهيوني ما هو إلا شعارات مزيفة، حيث بدون الدعم الأمريكي لإسرائيل تسقط هيبة إسرائيل في المنطقة بالكامل".

وذكر: "العملية الإيرانية السابقة البعض قال عنها إنها مسرحية، ولكن في حقيقة الأمر أن إسرائيل تعرقل بقوة المشروع الإيراني النووي بكل السبل، وذلك لأن هذا المشروع يهدد قوتها في المنطقة".

وأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر كانت بها بعض الإيجابيات رغم قسوة النتائج التي ترتبت عليها، حيث كشفت هذه العملية عن أن إسرائيل استنفذت قوتها العسكرية بصورة كبيرة، ولولا الدعم الأمريكي لها لكان مصيرها عكس ما هو موجود الآن.

وأكد: "أحداث 7 أكتوبر كشفت أن إسرائيل يمكن أن يتم غزوها في حال غاب الدعم الأمريكي عنها".

عماد الدين حسين الكاتب الصحفى الشاهد اكسترا نيوز الحرب على غزة محمد الباز

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