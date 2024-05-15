الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عماد الدين حسين لـ"الشاهد": سوء الإدارة العربية لسنوات أدى لما وصلت إليه القضية الفلسطينية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إنه ليس عيبًا أن يكون لدينا أيديولوجيا عربية أو قومية عربية أو أي فكر من الأفكار، لكن هذا يتوقف على فهم الناس.

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الأيديولوجيا الصهيونية في وجهة نظر العديد من دول العالم ظالمة وعنصرية وفاشية، وحتى عام 1991 كانت الأمم المتحدة تساوي الصهيونية بالعنصرية، ورغم ذلك حققوا نجاحات على الأرض لأنهم استغلوا ضعف الآخرين".

وتابع: "الأديان السماوية في جوهرها على سبيل المثال تدعو إلى التسامح والإخاء والمحبة، لكن من يطبقون ذلك هم من يشهون كل هذه الأفكار الجميلة، وبالتالي مفيش دين وحش لكن تطبيق الناس خطأ".

وأردف: "أعتقد أن هناك العديد من الناس تاجروا بالصراع العربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى العامل الموضوعي طبعًا وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض والدعم الأمريكي الأوروبي، لكن لا تستطيع أن تنكر أن سوء الإدارة العربية لسنوات طويلة جدًا أدى إلى ما وصلنا إليه".

عماد الدين حسين الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز غزة الحرب في غزة اكسترا نيوز

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