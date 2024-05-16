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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 80 جنيهًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024  في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

واصلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الأسعار التي سجلتها طوال الأسبوع الجاري، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 80 جنيهًا، بينما تقترب من الـ90 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك. 

سعر الدواجن في البورصة  

سجل أسعار الفراخ الساسو:  94 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية. 

استقر سعر الفراخ أمهات بيضاء عند 75جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية. 

ويرجع الانخفاض الذي تسجله أسعار الدواجن خلال هذه الفترة مقارنة بأسعارها في شهر رمضان إلى المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المصري لخفض الأسعار بعد استقرار سعر الدولار، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف.

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أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض: 30 جنيهًا. 

كتكوت  ساسو: 18 جنيهًا. 

كتكوت ساسو شيفر بيور: 20.75 جنيه.

كتكوت أبيض فوق 42 جرامًا: 34.75 جنيه.         

كتكوت روزي تسمين: 20.00 جنيه. 

كتكوت روزي فيومي: 20.00 جنيه.

كتكوت جميزة: 20.50 جنيه.       

كتكوت بلدى حر: 10.25 جنيه.

كتكوت بلدى مشعر: 10.50 جنيه.

كتكوت بلدى هجين: 11.00 جنيه. 

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تراجعات واضحة خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع المبادرات التي تم إطلاقها لخفض سعر البيض مع دعوات المقاطعة التي دعت لها بعض الجهات مع تزمت تجار البيض في خفض أسعاره في الأسابيع الماضية رغم تراجع أسعار الدواجن.

وتراجع سعر البيض الأبيض بنحو ١٤جنيهًا، فيما استقر سعر البيض الأحمر  والبلدي، وجاء سعر البيض اليوم في المزارع كالتالي: 

سعر البيض الأبيض ١٠١ جنيه.

بيض أحمر ١١٩ جنيهًا.

بيض بلدي ١٢٥ جنيهًا. 

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

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ارتفاع مفاجيء في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار الأعلاف سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر

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أسعار الفراخ اليوم الخميس 16-5-2024 فى بورصة الدواجن

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