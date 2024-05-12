الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع مفاجيء في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

شهدت الأسواق في مصر ارتفاع  في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد 12  مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور ارتفاع ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 79جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو90 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد 12  مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 79 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ90جينهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي الاحد 12 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 125لـ130 جنيها وتصل للمستهلك بـ140 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاحد 12  مايو 2024 في بورصة الدواجن 100جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ105 جنيها.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر طبق البيض اليوم 

  • سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاحد 12  مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك و130 جنيها.
  • سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاحد 12 مايو 2024 في بورصة الدواجن 114 جنيها ويصل للمستهلك الي 120 جنيها.
  • سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم  الاحد12  مايو 2024 في بورصة الدواجن 114 جنيها ويصل للمستهلك الي 120 جنيها.

أسعار البانيه اليوم 

سجل البانيه اليوم الاحد 12 مايو 90 وتصل للمستهلك 100 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم 

  • تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الاحد 12 مايو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيهات.
  • بينما سجل "الصدور" اليوم الاحد 12 مايو  110 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.
  • سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الاحد 12   مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها.
  • وسجل أسعار "الهياكل" اليوم الاحد 12  مايو بـ30 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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