تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024؛ تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.