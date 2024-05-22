جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وخطوات استخراج أرقام الجلوس للطلاب

يبحث طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والذي من المقرر أن تبدأ في ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم ٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

كيفية استخراج أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم كيفية الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل موعد الامتحانات حيث يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للخطوات التالية:-

أولا.. الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي هنا.

ثالثا.. إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام.

رابعًا.. اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024.

خامسًا.. الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس.

سادسًا..ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكمياء 60 درجة وجاءت مادة الأحياء 60 درجة،و مادة التاريخ 60 درجة.

فيما جاء توزيع مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، ومادة الديناميكا 30 درجةو مادة الاستاتيكا 30 درجة،و مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، ومادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، ومادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

جاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.