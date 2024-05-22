الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وخطوات استخراج أرقام الجلوس للطلاب

الثانويه العامه
الثانويه العامه

يبحث طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والذي من المقرر أن تبدأ في  ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم ٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

كيفية استخراج أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم كيفية الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل موعد الامتحانات حيث يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للخطوات التالية:-

  • أولا.. الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي هنا.
  • ثالثا.. إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام.
  • رابعًا.. اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024.
  • خامسًا.. الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس.
  • سادسًا..ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf للثلاث شعب

تفاصيل استعدادات محافظة السويس لانطلاق امتحانات الثانوية العامة (صور)

مراجعات ومحاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ومادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكمياء 60 درجة وجاءت مادة الأحياء 60 درجة،و مادة التاريخ 60 درجة.

فيما جاء توزيع مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، ومادة الديناميكا 30 درجةو مادة الاستاتيكا 30 درجة،و مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، ومادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، ومادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf للثلاث شعب

txt

مراجعات ومحاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

جاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

متحانات الثانويه العامة طلاب الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

فوز طالبة بجامعة حلوان بالميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط

15 جامعة مصرية في تصنيفQS العالمي لعام 2024

معهد "القياس والمعايرة" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا

وزير التعليم العالي: المكاتب الثقافية المصرية جسرًا للتواصل مع أبنائنا المغتربين

جامعة حلوان تنظم الحلقة التحكيمية لمسابقة "حلوان تبتكر 2024"

جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024

التعليم العالي: "نقيس اليوم لغد مُستدام" موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا

كافة الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة والتخصصية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة