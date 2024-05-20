الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024

الدبلومات الفنيه
الدبلومات الفنيه

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنيه وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والذي من المقرر أن تبدأ في ٢٥ مايو الجاري حتي 6 يونيو المقبل بالنسبة للامتحانات التحريرية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024،  والتي جاءت كالتالي: توفير الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، كما يتم صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2023 والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

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"التعليم" تحدد شروط قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

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وحرصت وزارة التربية والتعليم علي استخراج أرقام الجلوس، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات، مع ضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها، وتأمين اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة  من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2024

وللحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024، على الطالب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم).

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024.

تسجيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بطالب الدبلوم الفني.

اضغط على تحميل والحصول على رقم جلوس الدبلومات الفنية.

حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية
 

وجاءت الحالات التي حددتها المديريات كالتالي:

1- العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة

2- حالات الوفاة: شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام.

3- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

4- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

5- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».

6- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.

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