الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد من "التربية والتعليم" بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة 100%؜

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما يتردد عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة ١٠٠٪؜.

وأكد "زلطة"، أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابًا دوريًا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

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وأكد المتحدث الرسمي، أن التقرير المنشور حمل تفاصيل مغلوطة واستند لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، مؤكدًا أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس، وفقًا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة  ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

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وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية. 

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