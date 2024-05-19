الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم العالي: تكليف الدكتور إبتسام تميم قائمًا بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي

الدكتورة ابتسام تميم
الدكتورة ابتسام تميم

 

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتورة إبتسام فوزي تميم للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي
جدير بالذكر أن الدكتورة إبتسام تميم حصلت في مارس الماضي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدراسات الإعلامية في موضوع "تقييم المواقع الالكترونية للجامعات العربية في ضوء المعايير العالمية لجودة المواقع الالكترونية"

 

txt

التعليم العالي: تقدم 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024

txt

عاشور: مصر شهدت طفرة كبيرة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، علي الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على المُشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يُحقق وجهة أهداف جمهورية مصر العربية ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته، أكد د. يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، على دعم المملكة العربية السعودية ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر هذا الترشيح فرصة مهمة لتعزيز الدور العربي في خدمة القطاعات الثقافية والتعليمية والعلمية على المستوى الدولي، كما حث بقية الدول الأعضاء في المنظمة على دعم مرشح جمهورية مصر العربية لهذا المنصب المهم، متمنيًا أَن يكونَ هذا الدعم جماعيًّا ومُتبادلًا لتعزيز الحضور العربي في المشهد الدولي.

من جانبه، أعرب د. محمد ولد أعمر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات المؤتمر العام في مدينة جدة، مؤكدًا على أن "الألكسو" تعاونت مع وزارة التربية التونسية، ومنظمتي اليونسكو واليونسيف، ومجلس أوروبا، والبنك الدولي، في عقد المؤتمر الأول حول "الفاقد التعليمي" الذي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للبحث في القضايا التربوية ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن مواصلة جهود المنظمة في معالجة قضايا الهدر المدرسي والتسرب من التعليم.

 

وزير التعليم العالي البحث العلمي الدراسات الإعلامية تقييم المواقع الالكترونية للجامعات العربية المعايير العالمية

الأكثر قراءة

هل تحضر طهران للإعلان عن اغتيال الرئيس الإيرانى؟ الباز يجيب

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

العثور على مروحية الرئيس الإيرانى المحطمة

خادمتان وراء الجريمة.. كواليس سرقة فيلا غادة عبد الرازق بالمعادي

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. وتفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

صور

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا