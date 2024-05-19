التعليم العالي: تكليف الدكتور إبتسام تميم قائمًا بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتورة إبتسام فوزي تميم للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي

جدير بالذكر أن الدكتورة إبتسام تميم حصلت في مارس الماضي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدراسات الإعلامية في موضوع "تقييم المواقع الالكترونية للجامعات العربية في ضوء المعايير العالمية لجودة المواقع الالكترونية"

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، علي الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على المُشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يُحقق وجهة أهداف جمهورية مصر العربية ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته، أكد د. يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، على دعم المملكة العربية السعودية ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر هذا الترشيح فرصة مهمة لتعزيز الدور العربي في خدمة القطاعات الثقافية والتعليمية والعلمية على المستوى الدولي، كما حث بقية الدول الأعضاء في المنظمة على دعم مرشح جمهورية مصر العربية لهذا المنصب المهم، متمنيًا أَن يكونَ هذا الدعم جماعيًّا ومُتبادلًا لتعزيز الحضور العربي في المشهد الدولي.

من جانبه، أعرب د. محمد ولد أعمر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات المؤتمر العام في مدينة جدة، مؤكدًا على أن "الألكسو" تعاونت مع وزارة التربية التونسية، ومنظمتي اليونسكو واليونسيف، ومجلس أوروبا، والبنك الدولي، في عقد المؤتمر الأول حول "الفاقد التعليمي" الذي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للبحث في القضايا التربوية ذات الاهتمام المُشترك، فضلًا عن مواصلة جهود المنظمة في معالجة قضايا الهدر المدرسي والتسرب من التعليم.