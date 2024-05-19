الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من أسبوع.. إجازة عيد الأضحى 2024

اجازة عيد الأضحى
اجازة عيد الأضحى 2024

البحث عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى 2024 من أكثر الموضوعات البحثية في الوقت الحالي، وذلك لتجهيز خطة لقضاء هذه الاجازة خاصة للهرب من حالة  الطقس المرتفع والاستمتاع باجازة العيد في إحدى المدن الساحلية.

إجازة عيد الاضحى 2024 

في التقرير التالي نوضح عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 وكذلك العطلات التي يحصل عليها العاملون خلال شهر يونيو بخلاف الاجازة الرسمية للعيد وذلك وفق الحسابات الفلكية فإن عيد الاضحى يكون موعده فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024  وبالتالي يكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو، وحتى الآن لم يتحدد الموعد الرسمي لموعد عيد الأضحى.

ومن هذا المنطلق يعلن مجلس الوزراء عدد ايام اجازة العيد مع اقتراب موعده بحيث تكون اجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يعقبها إعلان وزير العمل عن اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والتي تكون إلى حد ما مشابهها  لاجازة القطاع العام إن لم تك مثلها.

تبدأ إجازة عيد الاضحى من الاحد 16 يونيو 2024 في حالة كان اول يوم لعيد الأضحى وتكون وقفة عرفة الموافقة يوم السبت 15 يونيو عطلة اسبوعية بالفعل.

وفي حالة كان عيد الأضحى الاثنين 17 يونيو 2024 كاول يوم للعيد فتكون الاجازة من نفس الموعد السابق بحيث تكون وقفة عرفة اجازة كذلك، وتستمر اجازة عيد الاضحى حتى الخميس 20 يونيو 2024.

ومع العطلات الاسبوعية تكون إجازة عيد الأضحى 9 ايام تبدأ من الجمعة 14 يونيو 2024 وهو عطلة اسبوعية وتنتهي السبت 22 يونيو 2024 وهو عطلة اسبوعية ايضا. 

موعد إجازة عيد الأضحى 2024.. إليك جدول إجازات يونيو

موعد إجازات عيد العمال وشم النسيم 2024

الاجازات الرسمية في شهر يونيو 2024 

  1. السبت 1 يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  2. الجمعة 7 يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  3. السبت 8 يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  4. الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية عطلة أسبوعية
  5. السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة
  6. الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك
  7. الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك
  8. الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
  9. الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك
  10. الخميس 20 يونيو 2024
  11. الجمعة 21  يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  12. السبت 22  يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  13. الجمعة 28 يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  14. السبت 29 يونيو 2024  عطلة أسبوعية
  15. الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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