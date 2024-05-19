أكثر من أسبوع.. إجازة عيد الأضحى 2024

البحث عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى 2024 من أكثر الموضوعات البحثية في الوقت الحالي، وذلك لتجهيز خطة لقضاء هذه الاجازة خاصة للهرب من حالة الطقس المرتفع والاستمتاع باجازة العيد في إحدى المدن الساحلية.

إجازة عيد الاضحى 2024

في التقرير التالي نوضح عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 وكذلك العطلات التي يحصل عليها العاملون خلال شهر يونيو بخلاف الاجازة الرسمية للعيد وذلك وفق الحسابات الفلكية فإن عيد الاضحى يكون موعده فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024 وبالتالي يكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو، وحتى الآن لم يتحدد الموعد الرسمي لموعد عيد الأضحى.

ومن هذا المنطلق يعلن مجلس الوزراء عدد ايام اجازة العيد مع اقتراب موعده بحيث تكون اجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يعقبها إعلان وزير العمل عن اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والتي تكون إلى حد ما مشابهها لاجازة القطاع العام إن لم تك مثلها.

تبدأ إجازة عيد الاضحى من الاحد 16 يونيو 2024 في حالة كان اول يوم لعيد الأضحى وتكون وقفة عرفة الموافقة يوم السبت 15 يونيو عطلة اسبوعية بالفعل.

وفي حالة كان عيد الأضحى الاثنين 17 يونيو 2024 كاول يوم للعيد فتكون الاجازة من نفس الموعد السابق بحيث تكون وقفة عرفة اجازة كذلك، وتستمر اجازة عيد الاضحى حتى الخميس 20 يونيو 2024.

ومع العطلات الاسبوعية تكون إجازة عيد الأضحى 9 ايام تبدأ من الجمعة 14 يونيو 2024 وهو عطلة اسبوعية وتنتهي السبت 22 يونيو 2024 وهو عطلة اسبوعية ايضا.

الاجازات الرسمية في شهر يونيو 2024

السبت 1 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 7 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 8 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية عطلة أسبوعية السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك الخميس 20 يونيو 2024 الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 28 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 29 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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