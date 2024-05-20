بالشروط ورابط التقديم.. فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة في العلم"

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - يونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2024، بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر ومنظمة اليونسكو؛ بهدف تعزيز مشاركة ومكافئة الشابات المصريات المتميزات في مجالات علم الأحياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلم وظائف الأعضاء، وعلوم الأعصاب، والتكنولوجيات الحيوية، وعلم البيئة، وعلم السلوك، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية (الفيزياء، والكيمياء، وهندسة البترول، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.

كما أوضحت أنه يمكن الاطلاع علي شروط التقدم وملء الاستمارة يمكنكم الدخول علي الرابط التالي: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/93 في موعد اقصاة 31 يوليو 2024، ولأي استفسارت يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

شروط التقدم للبرنامج:

وتتضمن شروط التقدم لهذا البرنامج لباحثات ما بعد الدكتوراه؛ أن تكون المُرشحة حاصلة على درجة الدكتوراه في أحد المجالات: (علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، وللحاصلات على درجة الدكتوراه خلال المدة من 2019-2023، يشترط البرنامج أن تكون مصرية الجنسية، وكذا العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 45 عامًا بحلول نهاية مدة التقديم، أما بالنسبة لطلاب الدكتوراه يجب أن تكون المرشحة حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير أو ما يُعادلها في أحد المجالات: (علوم الحياة أو العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، كما يجب أن تكون المرشحة مُسجلة في السنة الثانية لبرنامج الدكتوراه، أو قبل سنة واحدة من مناقشة الأطروحة، وأن تكون مصرية الجنسية، بالإضافة إلى شرط العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 35 عامًا بحلول نهاية مدة التقديم.



وسيُكرّم البرنامج ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات على أبحاثهن ويشجعهن على مواصلة حياة مهنية قيمة في مجال العلوم، كما سيتم تقديم ثلاث منح لباحثات مصريات يعملن في دراسات الدكتوراة وما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.



ويأتي برنامج لوريال - يونسكو في إطار حرص الأكاديمية علي دعم وتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، كما تحرص الأكاديمية علي التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال البحوث والتطوير، وضرورة إطلاق مبادرات مشتركة للمساعدة في حل مشاكل المجتمع وتطوير الصناعة وتمكين المرأة.

والجدير بالذكر أن برنامج لوريال – يونسكو مصر استطاع تمكين ودعم تخريج 18 باحثة مصرية تساهم بأبحاثها في تطوير قطاعات مختلفة من خلال العلم خلال الستة أعوام الماضية.