الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكيلو من 20 إلى 100 جنيه.. ازدهار تجارة الفحم قبيل عيد الأضحى فى الغربية

الفحم
الفحم

تشهد محافظة الغربية، رواجًا كبيرًا في بيع اللحوم ومستلزماتها، وتشهد محلات الجزارة ومنفذ وزارة التموين ومبادرات مؤسسة الرئاسة ومبادرات وزارة الداخلية، إقبالًا كبيرًا على شراء جميع أنواع اللحوم، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، كما تشهد أسواق المحافظة، ازدهارًا ملحوظًا في تجارة وبيع الفحم، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام.

فقد انتشرت أماكن بيع الفحم في الأسواق والشوارع بشكل لافت للنظر، حيث زادت محلات بيع الفحم من عروضاتها وخصوماتها لجذب انتباه المواطنين، وأعلنت بعض هذه المحلات عن تخفيضات على أسعار الفحم، لتلبية الطلب المتزايد قبيل عطلة العيد.

وأعلنت بعض هذه المحلات والأماكن عن تخفيضات على أسعار الفحم، لتلبية الطلب المتزايد قبيل عطلة العيد، ويرجع هذا الإقبال الكبير على شراء الفحم إلى أن المواطنين يحرصون على توفيره لاستخدامه في شَي اللحوم والمأكولات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الفحم خلال عيد الأضحى 

ويرجع هذا الإقبال الكبير على شراء الفحم في محافظة الغربية إلى أن المواطنين يحرصون على توفيره لاستخدامه في شَي اللحوم والمأكولات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وللاستمتاع بالشي فى المنازل وخارجها مع الأهل والأحبة، وتتراوح أسعار بيع الفحم في الأسواق من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، وذلك حسب نوع الشجر المستخدم في تصنيعه وجودته.

وأكد العديد من تجار الفحم في المحافظة أن الطلب قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وهو شيء طبيعي خلال هذا الوقت من العام في كل عام قبيل عيد الأضحي المبارك، ما يشير إلى أن تجارة الفحم ستشهد نشاطًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ليعوض بعضًا من الركود في سوق الفحم خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب أن المواطنين يحرصون على توفير الفحم بكميات كبيرة لاستخدامه في الشَي والطبخ خلال عطلة العيد التي تستمر لعدة أيام.

ويوضح إبراهيم السويسي، أحد تجار الفحم بمحافظة الغربية، أنواع الفحم المختلفة وأسعارها في حديث خاص لـ"الدستور" كالتالي فحم الأكاسيا: يعتبر من أكثر أنواع الفحم شيوعًا ورواجًا في محافظة الغربية، ويتراوح سعره بين 20-30 جنيهًا للكيلو، وفحم السمر: يتميز بجودته العالية وقوة اشتعاله، ويباع بسعر يتراوح بين 40-60 جنيهًا للكيلو، وفحم الزيتون: يعد من الأنواع الفاخرة والمرغوبة، وتصل أسعاره إلى 80-100 جنيه للكيلو الواحد، وفحم الشيشة: وهو الأكثر استخدامًا في تدخين الشيشة، وتتراوح أسعاره بين 50-70 جنيهًا للكيلو.
وتختلف الأسعار أيضًا بناءً على جودة الفحم ومدى نقائه وخلوه من الشوائب، كما يلعب موقع البيع دورًا في تحديد السعر، حيث تكون الأسعار أعلى في المناطق الراقية والمراكز التجارية الكبرى.

وقد أكد العديد من تجار الفحم في المحافظة أن الطلب قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى أن تجارة الفحم ستشهد نشاطًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك. 

وتعد تجارة الفحم في محافظة الغربية من الأنشطة الاقتصادية المهمة، حيث تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر في المحافظة، وبالتالي، فإن ازدهار هذه التجارة قبيل عيد الأضحى له أثر إيجابي على الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة.

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بيع اللحوم ومستلزماتها محلات الجزارة شراء جميع انواع اللحوم قرب حلول عيد الأضحي المبارك تجارة وبيع الفحم تخفيضات على أسعار الفحم يرجع هذا الإقبال الكبير

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