الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة الجيزة بحبس عصابة لتزوير الدولارات وانتحال صفة ضباط شرطة في أكتوبر.

ووردت معلومات إلى مباحث الجيزة بقيام عدد من الأشخاص بترويج عملات أجنبية ومحلية مزيفة، واستيلائهم على أموال من أحد الأجانب بعد إيهامه أنهم ضباط شرطة. 

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التحقيق مع عصابة الشرطة المزيفة فى أكتوبر

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قاد اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث استمر عمله لمدة 5 أيام حتى نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية في حقائب سفر تبين أنها مزيفة ويساعدون لترويجها على عملائهم.

تم إلقاء القبض على أفراد العصابة وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق. 

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