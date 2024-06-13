الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. ثانى جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها لقتلهما ابنتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، ثاني  جلسات محاكمة الأم وعشيقها، على خلفية اتهامهما بقتل الطفلة "ريتاج"، بمدينة نصر.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة قتل طفلة بعد تعذيبها في مدينة نصر. 

العشيق عذب الطفلة بسبب معاناتها من التبول اللاإرادي

كشف أمر الإحالة، عن تفاصيل مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.

محكمة محكمة جنايات محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة الأم عشيقها

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