وزير التعليم العالي: المكاتب الثقافية المصرية جسرًا للتواصل مع أبنائنا المغتربين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن المكاتب الثقافية المصرية تُمثل منارة للثقافة في الخارج، تُعرف العالم بالحضارة المصرية العريقة، وتُسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الأخرى، تُمثل أيضًا جسرًا للتواصل بين أبناء الوطن المغتربين مع الوطن الأم.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير معرضًا للفنان المصري عمرو فهمي بعنوان stars in the sky المقام بالمكتب الثقافي المصري بلندن، على هامش مشاركته في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم الذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة، بمشاركة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي من مختلف دول العالم.

وأعرب "عاشور" - خلال جولته بأرجاء المعرض - عن إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة، والتي تجسد إبداع الفنان عمرو فهمي، وقدرته على التعبير عن مشاعر وأفكار عميقة من خلال لوحاته، مؤكدًا أهمية الفن في تعزيز التقارب والتبادل الثقافي بين الشعوب، والتعبير عن الواقع الثقافي والمجتمعي، ومناقشة كافة التحديات بشكل فني ساخر.



وأشار إلى أن هذا المعرض يُمثل فرصة رائعة للترويج للثقافة المصرية والعربية على الصعيد الدولي، حيث يُعد افتتاح معرض الفنان عمرو فهمي في لندن حدثًا ثقافيًّا مهمًّا، يُسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، ويُعزز العلاقات الثقافية بين مصر والمملكة المتحدة ودول العالم.

وثمن "عاشور" الدور المهم الذي تقوم به المكاتب الثقافية المصرية في تقوية العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى المكاتب الثقافية تُساعد المغتربين على الحفاظ على هويتهم الوطنية، مشيدًا بجهود المكتب الثقافي المصري بلندن في تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والتعليمية التي تُساهم في التقارب بين البلدين.



من جانبه، أكد السفير شريف كامل سفير مصر بالعاصمة البريطانية لندن، أهمية المعرض الذي يستضيفه المكتب الثقافي المصري بلندن لواحد من أهم وأشهر رسامي الكاريكاتير في مصر، موضحًا أهمية المعرض في رسم صورة عن طبيعة المجتمع المصري، وما يتميز به بشكل ساخر وفكاهي.



ووجه شكره للدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، على الدور الذي يقوم به المكتب الثقافي والسادة العاملون به في إنجاح الموسم الثقافي المصري بالمملكة المتحدة، مثمنًا التأثير الإيجابي لهذه الجهود في تقوية العلاقات المصرية البريطانية.