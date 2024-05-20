الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع شركة MCS للتدريب

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS.

وقع الاتفاقية د.شريف كشك، مساعد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمه الذكية والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح قمة FDC Summit في دورتها السادسة التي تنعقد بعنوان قمة مصر الدولية تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 19-21 مايو الجاري بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.

تنص مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة MCS على تقديم برامج تدريبية متكاملة للكادر الحكومي المتخصص بالوزارة ومختلف هيئاتها للتعامل الآمن مع أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، كما سيتعاون الطرفان في تقديم برامج متكاملة تأهيلية متخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات ورأب الفجوة بين مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل التي تشهد تغييرات متلاحقة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتنص المذكرة على تقديم كامل الدعم الفني والتوجيه لمشروعات التخرج للدارسين في الكلبات المتخصصة والمعنية بمجالات الأمن السيبراني، كما من المنتظر أن يتم التنسيق لإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة لتعزيز مهارات الخريجين من الجامعات المصرية بما يتوافق مع الإتجاهات العالمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني.

تعقيبًا على هذا البيان، صرح د.شريف كشك مساعد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمه الذكية قائلًا:" إننا سعداء بهذه الشراكة التي تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030،حيث حددت هذه الرؤية ركائز اساسية تساعد عملية التعليم على المضي قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية، لاسيما وأن الإهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع معطيات التحول الرقمي لايقل أهمية عن مجهودتنا تجاه تأهيل طلاب الجامعات وتطوير مهارات الخريجين بهدف مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة الرقمية بوجهه عام والأمن السيبراني بوجه خاص، موضحًا إن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لنقل الخبرات المختلفة وتوفير تجربة عملية من شأنها أن تنعكس على جودة وكفاءة مخرجات المؤسسات الأكاديمية لسوق العمل".

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة MCS قائلًا: "فخورون بهذه الخطوة التي تكلل مجهودتنا المشتركة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الكادر الحكومي من المتخصصين وغير المتخصصين، موضحًا إننا نؤمن بأهمية المشاركة الفعًالة للقطاع الخاص في تأهيل الخريجين الجدد لمتطلبات سوق العمل بما يتماشى مع الإتجاهات العالمية، لاسيما وأن هذه الشراكة ستمكننا من العمل مع المنظومة التعليمية الجامعية منذ المرحلة الأولى بداية من تدريب الطلاب، مرورًا بالمساعدة البناءة في اختيار وتنفيذ مشروعات التخرج وتقييمها نهاية بتأهيل الخريجين ورسم خارطة طريق واضحة لمستقبلهم المهني، وهو ماسيظهر واضحًا في ترسيخ مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية لجودة وكفاءة الكوادر البشرية".

وزارة التعليم العالي البحث العلمي توقيع مذكرة تفاهم الاستراتيجية الوطنية عملية الابتكار ريادة الأعمال احتياجات السوق العالمية

مواد متعلقة

انطلاق أعمال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني غدا

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)