الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

حماس
حماس

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التعديلات التي اقترحتها حركة حماس في ردها على صفقة الهدنة الإسرائيلية بأنها بسيطة، ولكن بعضها كان بعيدًا بشكل كبير عما كان مطروحًا على الطاولة، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت حماس قد طلبت وضع جدول زمني محدد لإنهاء الحرب على غزة والانسحاب الكامل من قطاع غزة، فضلًا عن الانسحاب من ممر فيلادليفيا القريب من الحدود مع مصر، والتزام إسرائيلي مكتوب يضمن إنهاء الحرب.

تفاصيل تعديلات حماس على مقترح الهدنة والموقف الأمريكي منها

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن سوليفان يرى أن العديد من التغييرات المقترحة طفيفة وليست غير متوقعة، وقال أيضًا مرددًا التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم: "هناك بعض الأمور التي تختلف بشكل جوهري عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ويقول سوليفان إن بعض التغييرات التي طلبتها حماس لم تكن مفاجئة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في خطابه في 31 مايو إلى أن الحركة من المرجح أن تعود بتعديلات على الاقتراح الإسرائيلي.

وادعى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، يوم الأربعاء، أن حماس لم تقبل الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، وقدمت العديد من التغييرات التي تتجاوز مواقفها السابقة.

ويرى الوسطاء الأمريكيون والدوليون أن الاقتراح هو أفضل فرصة لإنهاء ثمانية أشهر من الحرب، ولا يزال حوالي 120 محتجزًا لدى حماس في غزة، وقتلت إسرائيل أكثر من 37 ألف فلسطيني في الحرب في غزة، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

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حماس: نحمل بلينكن وواشنطن مسئولية تعطيل اتفاق وقف النار والتواطؤ فى حرب الإبادة بغزة

وأرسلت حماس ردها على الاقتراح إلى الوسطاء المصريين والقطريين مساء الثلاثاء، وادعى مسئولون إسرائيليون أن حماس رفضت فعليًا الاقتراح الذي قدمه بايدن في خطاب ألقاه قبل 12 يومًا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في الأصل، وصرح بلينكن يوم الثلاثاء بأنه واثق من أن إسرائيل ستلتزم بها– على الرغم من المعارضة الواضحة من بعض أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة– إذا التزمت حماس بذلك.

يوم الأربعاء، لم يصل بلينكن إلى حد تعريف رد حماس على أنه رفض، لكنه أوضح أن هذا ليس ما تريد الولايات المتحدة سماعه.

في حديثه من الدوحة بعد لقائه مع رئيس وزراء قطر، قال بلينكن: "اقترحت حماس العديد من التغييرات على الاقتراح المطروح على الطاولة، بعض التغييرات قابلة للتنفيذ والبعض الآخر ليس كذلك".

وأضاف أن الصفقة قيد المناقشة حاليًا، تكاد تكون مطابقة للاتفاق الذي اقترحته حماس نفسها في 6 مايو، لقد كانت صفقة قبلتها إسرائيل وكان العالم وراءها، وكان بإمكان حماس الرد بكلمة واحدة: "نعم".

وقال بلينكن: "بدلًا من ذلك، انتظروا ما يقرب من أسبوعين ثم اقترحوا المزيد من التغييرات، والتي يتجاوز عدد منها المواقف التي طرحتها سابقًا ووافقت عليها، ونتيجة لذلك، ستستمر الحرب وسيعاني المزيد من الناس".

وتابع: "حان الوقت لوقف المساومات وبدء وقف إطلاق النار، قبلت إسرائيل الاقتراح كما هو، لكن حماس لم تقبله، ومن الواضح ما يجب أن يحدث".

بعد عدة ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده بلينكن، أصدرت حماس بيانًا رفضت فيه تصريحاته، وزعمت أنها تفاوضت بحسن نية.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وقطر ومصر ستواصل العمل في الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق، وقال إنه يعتقد أنه يمكن سد بعض الفجوات.

حماس الأمريكي الإسرائيلية التعديلات الهدنة صفقة

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