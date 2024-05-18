انطلاق أعمال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني غدا

تنطلق غدا فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، حيث تنعقد القمة في الفترة من 19 – 21 مايو، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر.

ومن المقرر أن تستعرض القمة العديد من الموضوعات الهامة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وسبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السيبراني وأدوات تفعيل الثقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سيتناول المؤتمر مناقشة آليات المواطنة الرقمية لوضع استراتيجيات لتثقيف الجمهور حول الأمن السيبراني.

كما سيتناول المؤتمر التحديات العالمية بالمجال ومناقشات عن تشفير البيانات وعلم الجرائم الإلكترونية وكيفية اكتساب المرونة الإلكترونية للدفاع السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة ملف الأمن السيبراني مع الثورة في التكنولوجيا المالية، بجانب مناقشة الاستراتيجيات والحلول اللازمة لإنشاء إنترنت أكثر أمانًا لكل طفل، كما بينما يضمن الشريك المعرفي PWC اثراء المحتوى طوال أيام القمة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا دوليا واسعا من أبرز مسؤلي الأمن السيبراني بالمنطقة، كما ستتاح فرصة كبيرة للمشاركين من تبادل وجهات النظر ومناقشة أهم ما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وتكامل البيانات مع أهم الخبراء من المسؤولين الحكوميين وكبرى الشركات الدولية، كما تحتضن القمة مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية.