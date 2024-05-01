الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تشارك في ورشة عمل "الأمن السيبراني"

شاركت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، في ورشة عمل عن "الأمن السيبراني وتحديات التطور التكنولوجى"، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة - الإسماعيلية وإقليم القناة برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العامة بالإسماعيلية.

وأوضح اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العامة، أن الشبكة الوطنية كلفت الدكتورة سالي أبو النصر، المسئول الإعلامى للشبكة، بالمشاركة فى ورشة العمل بعنوان "الأمن السيبرانى وتحديات التطور التكنولوجى" والمقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - فرع بورسعيد.

امكانيات الشبكة الوطنية

تحدثت أبو النصر، خلالها عن إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كشبكة مؤمنة تمامًا ضد الهجمات والحروب السيبرانية نظرًا للأمكانيات التكنولوجيا العالية كونها شبكة وطنية منفصلة تماما تعمل بنظام الجيل الرابع وفقًا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجية.

"سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة" بصالون الإسماعيلية الثقافي

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، صالون الإسماعيلية الثقافي، بعنوان سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، برفقته شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية والتي رحبت بالحضور.

شارك فيه الدكتور أحمد جمال، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس، وتحدث مشيرًا إلى أن القيادة السياسية قررت مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة.

محاور المشروع القومي لبناء سيناء

وتحدث جمال في عدة محاور منها المشروع القومي لبناء سيناء، سيناء الجغرافيا والتاريخ والأديان، أهمية سيناء لمصر، سيناء أقدم طريق في تاريخ المعارك الحربية، سيناء بوابة افريقيا من ناحية أسيا، من الناحية الدينية الخروج الأمن للعائلة المقدسة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها مشروع التجلي الأعظم، حجم الإنفاق في المشروع القومي لسيناء، مد الروابط بين الدلتا وسيناء، اهمية ربط سيناء عن طريق الأنفاق، مخطط التنمية مصر 2052،التنمية السياحية في سيناء، التهديدات التي قبلت مصر وسيناء خلال الفترة الماضية، الاهتمام بالمواطن السيناوى، تعميق الاستمارات في سيناء.

أهمية تنمية سيناء

كما تحدث اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، حول أهمية سيناء، وتنمية سيناء في الوقت الحالي، وأيضا عن طرق حروب الجيل الخامس، بالإضافة لفتح باب الناقش مع الحضور.

يذكر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عازمة على إحداث طفرة كبيرة في أرض سيناء الغالية، وهو ما اتضح جليًا فيما قامت به الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية أكثر من 600 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن يتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه أخرى خلال الفترة المقبلة ليصبح الإجمالي أكثر من تريليون جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات، وفي التقرير التالي نرصد تفاصيل خطة الدولة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، في ذكرى عيد تحرير سيناء.