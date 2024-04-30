رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل المقدمة للتجار

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، محمد غريب مسؤل العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تفاصيل الاجتماع

إستعرض ممثل منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الإستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي.

واختتمت المناقشات، بالتأكيد علي أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين العاملين بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات لمنتسبينا، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.

بتكلفة 400 جنيه.. إجراء عملية تغيير الصمام الميترالي بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن قسم القسطرة القلبية بمجمع الطبى الإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تستخدم فيه أحدث التقنيات على يد نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، مشيدا بنجاح الطاقم الطبى، فى علاج حالة منتفع كان يعاني من إغماء متكرر نتيجة لضعف بعضلة القلب وتغيير الصمام الميترالي عن طريق تركيب منظم ثنائي بصاعق داخلي للوقاية من التوقف المفاجئ لعضلة القلب.

إجراءات العملية

خضع المريض لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة منها الرنين المغناطيسي وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، على أثرها قرر الطاقم الطبى المعالج التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الجهاز للحفاظ علي حياته حيث أنه معرض للتوقف المفاجئ لعضلة القلب.

تكلفة ٤٠٠ جنيه

تتجاوز تكلفة تركيب المنظم الثنائي بصاعق داخلي خارج منظومة التأمين الصحي الشامل ٢٠٠ الف جنيه وتوفر المنظومة هذا الإجراء للمنتفع بنسبة مساهمة ٤٠٠ جنية فقط.