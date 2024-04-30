الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل المقدمة للتجار

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

 

 

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، محمد غريب مسؤل العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

تفاصيل الاجتماع 

إستعرض ممثل منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الإستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي.

واختتمت المناقشات، بالتأكيد علي  أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين  العاملين بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات لمنتسبينا، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.

 

 

بتكلفة 400 جنيه.. إجراء عملية تغيير الصمام الميترالي بمجمع الإسماعيلية الطبي 

 

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن قسم القسطرة القلبية بمجمع الطبى الإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تستخدم فيه أحدث التقنيات على يد نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة، مشيدا بنجاح الطاقم الطبى، فى علاج حالة منتفع كان يعاني من إغماء متكرر نتيجة لضعف بعضلة القلب وتغيير الصمام الميترالي عن طريق تركيب منظم ثنائي بصاعق داخلي للوقاية من التوقف المفاجئ لعضلة القلب.

إجراءات العملية

خضع المريض لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة منها الرنين المغناطيسي وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، على أثرها قرر الطاقم الطبى المعالج التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الجهاز للحفاظ علي حياته حيث أنه معرض للتوقف المفاجئ لعضلة القلب.

تكلفة ٤٠٠ جنيه

تتجاوز تكلفة تركيب المنظم الثنائي بصاعق داخلي خارج منظومة التأمين الصحي الشامل ٢٠٠ الف جنيه وتوفر المنظومة هذا الإجراء للمنتفع  بنسبة مساهمة ٤٠٠ جنية فقط.

 

الإسماعيلية آخر اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية اليوم اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

"سيناء بمنظور جديد وخطة التنمية الشاملة" بصالون الإسماعيلية الثقافي

"تحرير سيناء.. التنمية والبناء" في لقاءات قصور الثقافة بالإسماعيلية

بتكلفة 400 جنيه بدلا من 200 ألف.. إجراء عملية تغيير الصمام الميترالي بأحدث التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى التل الكبير

الكشف بالمجان على 750 مواطنًا خلال قافلة لجامعة قناة السويس

وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل عدد من العاملين بوحدة طوسون للتحقيق

تحرير 34 مخالفة متنوعة للمخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية ‏‎

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا