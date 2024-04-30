"تحرير سيناء.. التنمية والبناء" في لقاءات قصور الثقافة بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة، وذلك استمرارا لاحتفالات الذكرى 42 لتحرير سيناء.

فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية تحتفل بعيد تحرير سيناء

وشهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية والطربية منها إسماعيلية ياللي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، ومصر العظيمة بشعبها"، أعقب ذلك فقرة عزف منفرد على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

محاضرة بعنوان “تحرير سيناء التنمية والبناء” في التل الكبير

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "تحرير سيناء.. التنمية والبناء" تحدثت خلالها نعمة الشربيني أخصائي المكتبة العامة، عن موقع أرض الفيروز، موضحة خيراتها ومكانتها في قلوب المصريين، تلاه عرض فني لفرقة الإنشاد الديني.

وأعدت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء تناول خلاله جميل يوسف أخصائي مكتبة الطفل، أحداث تحرير سيناء والتي بعودتها عادت لمصر هيبتها، كما شهد بيت ثقافة الضبعية لقاء مماثلا حول أهمية الموقع الاستراتيجي لتلك الأرض المقدسة.

فيما ناقشت مكتبة القصاصين الثقافية كتابا بعنوان "سيناء وطني" والذي يتناول الأحداث التاريخية التي شهدتها سيناء على مر العصور، وعادات وتقاليد الشعب السيناوي، وذلك بحضور عدد من طلاب مدرسة البطل علي فهمي الإبتدائية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "تكنولوجيا حماية البيئة" تم خلالها التعريف بدور التطور التكنولوجي في الحفاظ على البيئة من خلال التطبيقات الحديثة التي تساعد في الحد من استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير النفايات، بينما أعدت مكتبة حي السلام الثقافية مسابقة في المعلومات العامة للأطفال تنفيذ محسن كمال.