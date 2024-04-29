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محمد الباز

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍّ بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الزراعة، الري، ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة

وشهد اليوم الإثنين، تنفيذ ١٠ حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢، بمساحة تُقدَّر بنحو ١٥ قيراطًا والتي نُفِّذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن ١٠ حالات تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة ١٥ قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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