الثلاثاء 30 أبريل 2024
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بتكلفة 400 جنيه بدلا من 200 ألف.. إجراء عملية تغيير الصمام الميترالي بأحدث التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن قسم القسطرة القلبية بمجمع الطبى الإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تستخدم فيه أحدث التقنيات على يد نخبة من أفضل الكفاءات الطبية المتميزة.

وأعلن الدكتور محمد سامي مديرهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، نجاح الطاقم الطبى المتميز، فى علاج حالة منتفع كان يعاني من اغماء متكرر نتيجة لضعف بعضلة القلب وتغيير الصمام الميترالي عن طريق تركيب منظم ثنائي بصاعق داخلي للوقاية من التوقف المفاجئ لعضلة القلب.

إجراءات العملية

خضع المريض لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة منها الرنين المغناطيسي وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، على أثرها قرر الطاقم الطبى المعالج التدخل عن طريق فتح محدود لتركيب الجهاز للحفاظ علي حياته حيث أنه معرض للتوقف المفاجئ لعضلة القلب.

تكلفة ٤٠٠ جنيه

تتجاوز تكلفة تركيب المنظم الثنائي بصاعق داخلي خارج منظومة التأمين الصحي الشامل ٢٠٠ الف جنيه وتوفر المنظومة هذا الإجراء للمنتفع  بنسبة مساهمة ٤٠٠ جنية فقط.

الفريق الطبي للعملية

ضم الطاقم الطبى نخبة من اكفأ اساتذة واستشارى القسطرة القلبية بالمجمع الطبي بالاسماعيلية منهم:- أستاذ دكتور أحمد تاج الدين استاذ القلب واستشاري كهربية القلب والقسطرة التداخلية، استاذ دكتور محمد عبد الشافي، استاذ القلب واستشاري كهربية القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور وسام الصاوي اخصائي القلب والقسطرة، دكتور محمد سليمان مدير وحدة القسطرة، أستاذ دكتور جميلة نصر رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.

بمشاركة فريق التمريض "حنان حمودة، عبد الرحمن غريب، اسلام طلعت، مصطفى غريب، سناء هشام، أحمد عبد الغنى فنى الأشعة".

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