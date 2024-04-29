تحرير 34 مخالفة متنوعة للمخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية ‏‎

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال يومي الأحد والإثنين، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

في مركز ومدينة فايد، شكلت حملة تموينية تفتيشية للرقابة عن الأسواق، أسفرت جهودها عن تحرير 24 محضرا تموينيا، شملت تحرير محضر بيع سلع غذائية بأزيد من السعر المعلن، محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المطعم، 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وفي مدينة الإسماعيلية تم تنظيم حملة للرقابة على المخابز، اليوم الإثنين، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات شملت “6 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لعدم حمل شهادة صحية”.

تشكيل لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوى

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.