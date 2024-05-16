الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جاري تحديد موقع بلطجي الإسماعيلية

قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية

تداول عدد من مواقع نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر، وفيس بوك” فيديو لشخص اقتحم صالون حلاقة في محافظة الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض واعتدى على صاحب الصالون، بعدنا أغلق الباب لمنع أحد من الدخول لداخل الصالون. 

ورصدت كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صالون الحلاقة الواقعة كاملة وتداولها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط المتهمين لارتكابهم هذه الواقعة البشعة.

تحرك لضبط المتهم

فيما أكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جاري تحديد مكان المتهم الذي اعتدى على صاحب صالون الحلاقة والتحقيق في الواقعة لكشف كافة ملابساتها.

ويكثف جال مباحث الإسماعيلية من جهودهم لضبط المتهم.

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