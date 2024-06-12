عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم "كريم. م. س"، سفاح التجمع، للقرار.

وعلق ممثل النيابة العامة على طلبات الدفاع بأنه تم أخذ عينات دم وبول لإجراء تحليل مخدرات للمتهم وجاءت النتيجة سلبية، وعن المخدرات التي أقر بتعاطيها تبين من تقرير المختص بالطب الشرعي أن الأثر يظل يومين ثم يخرج من الجسم.

وعن الأحراز، طالب ممثل النيابة بفضها في جلسة سرية لأنها تخدش الأعراض لما تحتويه من مقاطع عنيفة وهي تحت بصر المحكمة.

وتابع ممثل النيابة أن الأحراز عبارة عن هواتف محمولة خاصة بالمتهم وجهاز لاب توب ووحدة تخزين هارد وكارت ميموري، ثم بعض محاضر المشاهدة التي شاهدتها النيابة تم تحريرها حرصًا على خدش الأعراض وهي عبارة عن ١٩ حرزًا بها أدلة رقمية.

وتابع ممثل النيابة أن جميع الأحراز أقر بها المتهم، ومثل المعاينة التصويرية لجرائمه بحرية في وجود النيابة.